Explosión por fuga de gas en Tláhuac deja tres lesionadas, entre ellas una niña

Cerca de 300 habitantes fueron desalojados mientras los cuerpos de emergencia revisaban el inmueble / Especial

Una probable fuga en un cilindro de gas habría provocado el incidente dentro de un departamento

Una fuerte movilización de los servicios de emergencia se registró en la alcaldía Tláhuac, luego de que una deflagración al interior de un departamento dejara tres personas lesionadas por quemaduras, entre ellas una niña de seis años. Los primeros reportes apuntan a que el incidente estaría relacionado con una probable fuga proveniente de un cilindro de gas.

El incidente ocurrió dentro del departamento 303 de la unidad habitacional 422, localizada sobre la calle Amado Nervo, entre avenida Tláhuac y la colonia Santa Ana Poniente. Vecinos escucharon una fuerte explosión proveniente del tercer nivel del inmueble, por lo que solicitaron inmediatamente la presencia de los cuerpos de emergencia.

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Una deflagración al interior de un departamento dejara tres personas lesionadas por quemaduras / Especial

¿Qué provocó la explosión en Tláhuac?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron a la unidad habitacional después de recibir el reporte. Durante la inspección localizaron un cilindro de gas en el departamento afectado y comenzaron las maniobras necesarias para controlar cualquier riesgo adicional.

De acuerdo con los primeros reportes, una probable fuga de gas habría originado la deflagración. Sin embargo, los cuerpos de emergencia continuaron con las revisiones correspondientes para determinar las condiciones del departamento y descartar que existieran otros puntos de riesgo para quienes habitan en el complejo.

La emergencia obligó además a implementar un operativo preventivo dentro de la unidad habitacional. Alrededor de 300 personas tuvieron que abandonar temporalmente sus departamentos mientras Bomberos y personal de Protección Civil inspeccionaban el edificio y verificaban que fuera seguro permanecer en las inmediaciones.

Los primeros reportes apuntan a que el incidente fue por una fuga de un cilindro de gas / Especial

Dos mujeres y una niña resultaron lesionadas

Paramédicos atendieron en primera instancia a una mujer de 31 años, quien presentó quemaduras de primer grado en aproximadamente 20 por ciento de la superficie corporal. También recibió atención una mujer de 58 años, con lesiones del mismo grado en alrededor del 30 por ciento de su cuerpo.

Mientras avanzaban las labores de los equipos médicos se confirmó que una niña de seis años también había sufrido quemaduras como consecuencia del incidente. Con ello, el saldo preliminar aumentó a tres personas lesionadas.

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se reportó que alguna de las tres lesionadas requiriera traslado a un hospital, por lo que recibieron la primera atención por parte de los servicios médicos desplegados en la zona.

Revisan departamento tras probable fuga de gas

Las autoridades continuaron con los trabajos para determinar las condiciones en las que se encontraba el cilindro de gas localizado en el departamento y establecer con mayor precisión qué originó la deflagración.