La SSC reportó daños en el Metro y aseguró cadenas, palos, cuetones y martillos / Especial

Antes del inicio de la movilización por el 58 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 se registraron momentos de tensión en Tlatelolco

La movilización para conmemorar el 2 de octubre de 1968 comenzó este viernes en medio de momentos de tensión en los alrededores de Tlatelolco, en la Ciudad de México, donde se registraron confrontaciones entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y algunos de los asistentes que se preparaban para incorporarse a los contingentes que partirían de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo capitalino.

Los primeros incidentes se concentraron en las inmediaciones de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro, donde videos difundidos mediante redes sociales mostraron despliegues policiales, empujones y grupos de personas rodeados por uniformados. De manera paralela, la SSC informó que un grupo de personas embozadas rompió vidrios y lanzó cuetones dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Policías retuvieron a algunos manifestantes para retirarles objetos que pudieran dañar a terceros / Especial

¿Qué pasó en Metro Tlatelolco antes de la marcha del 2 de octubre?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personas con el rostro cubierto realizaron daños en los cristales de la estación y lanzaron cuetones al interior. Pese a estos hechos, la dependencia señaló que no se registraron personas lesionadas.

Después de los primeros incidentes, los elementos desplegados en la zona realizaron revisiones con el objetivo de retirar objetos que, de acuerdo con la autoridad, pudieran utilizarse para cometer agresiones. Durante estas acciones nuevamente fueron lanzados cuetones, por lo que personal de seguridad accionó un extintor para contener la situación.

Como resultado de las revisiones, las autoridades aseguraron cadenas, palos, cuetones y martillos. La SSC precisó que, pese a los objetos retirados y los daños registrados dentro de la estación, ninguna persona fue detenida por estos hechos.

Los incidentes ocurrieron antes del arranque de la movilización principal convocada para recordar el 58 aniversario de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, cuya ruta fue programada desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

Videos difundidos en redes mostraron despliegues policiales, empujones y momentos de tensión / Especial

Videos muestran momentos de tensión entre policías y manifestantes

Mientras las autoridades reportaban lo sucedido dentro del Metro, en redes sociales comenzaron a circular diferentes videos grabados en los alrededores de Tlatelolco en los que se observan momentos de tensión entre policías y personas que buscaban incorporarse a la movilización.

En algunas de las grabaciones se aprecia a grupos de asistentes rodeados por elementos de seguridad, mientras se registran empujones y reclamos para que les permitan continuar avanzando. Otros videos muestran a integrantes de la policía utilizando extintores durante las confrontaciones.

Las imágenes provocaron señalamientos en redes sociales sobre posibles encapsulamientos y agresiones contra algunos asistentes. Estas acusaciones deben distinguirse del reporte oficial de la SSC sobre los hechos ocurridos dentro de la estación, pues las autoridades señalaron que el extintor fue utilizado después de que nuevamente fueran lanzados cuetones durante las revisiones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas o lesionadas / Especial

Denuncian presunta intimidación antes de la movilización

A las imágenes difundidas en redes sociales se sumó una denuncia del Partido Comunista Revolucionario, organización que acusó a policías capitalinos de haber intimidado y revisado a personas que pretendían participar en la marcha.

La organización sostuvo que algunos de sus integrantes se encontraban de manera pacífica cuando fueron interceptados por elementos de seguridad y también denunció el retiro de propaganda y objetos utilizados para portar sus banderas.

Marcha del 2 de octubre avanza de Tlatelolco al Zócalo

Los incidentes ocurrieron en las horas previas al inicio de la marcha principal de este viernes 2 de octubre de 2026, convocada para conmemorar 58 años de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968.

La movilización fue convocada para salir a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas y avanzar hacia el Zócalo capitalino. La ruta contempla vialidades como Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo antes de ingresar a la Plaza de la Constitución.