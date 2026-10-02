Elton John está de regreso en la Ciudad de México . Este viernes 2 y sábado 3 de octubre , el cantante británico se presentará en el Estadio Banorte , antes conocido como Estadio Azteca, con dos conciertos especiales que marcarán su reencuentro con el público mexicano después de 14 años de ausencia . A diferencia de una presentación convencional de su anterior gira de despedida, estos conciertos fueron diseñados especialmente para México. El propio Elton John confirmó que preparó un setlist exclusivo , integrado por canciones que recorren distintas etapas de su trayectoria y algunos de los temas favoritos de sus seguidores.

Por ahora, no existe un listado oficial de canciones que interpretará en la Ciudad de México , por lo que el repertorio que circula antes del concierto debe considerarse una posibilidad y no una confirmación.

¿Qué canciones podría cantar Elton John en México?

Para anticipar el repertorio, una de las principales referencias son sus presentaciones más recientes y los temas que ha interpretado durante sus últimos conciertos.

Entre las canciones que podrían formar parte de sus presentaciones en el Estadio Banorte se encuentran:

“Your Song”

“Bennie and the Jets”

“I Guess That’s Why They Call It the Blues”

“Philadelphia Freedom”

“The One”

“Tiny Dancer”

“Sacrifice”

“Honky Cat”

“Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”

“Levon”

“Sorry Seems to Be the Hardest Word”

“Someone Saved My Life Tonight”

“Have Mercy on the Criminal”

“Candle in the Wind”

“Goodbye Yellow Brick Road”

“Sad Songs (Say So Much)”

“Don’t Let the Sun Go Down on Me”

“Crocodile Rock”

“Saturday Night’s Alright for Fighting”

“I’m Still Standing”

“Cold Heart”

“Skyline Pigeon”

Esta lista toma como referencia repertorios recientes del artista y las canciones que se han señalado como posibles para sus conciertos mexicanos, pero puede cambiar durante las presentaciones.