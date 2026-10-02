Tecate Comuna 2026 cambia de sede y fans piden reembolsos; esto se sabe

El Tecate Comuna 2026 cambiará de sede y ahora se realizará en el Autódromo de Puebla, en Amozoc / Captura de pantalla

El cambio provocó cuestionamientos entre algunos asistentes, quienes también expresaron preocupación por la seguridad y solicitaron orientación a Profeco sobre posibles reembolsos

El Tecate Comuna 2026 tendrá una nueva sede. El festival, que originalmente estaba programado para realizarse en el Foro Cholula, en San Andrés Cholula, Puebla, ahora se llevará a cabo en el Autódromo de Puebla, ubicado en el municipio de Amozoc.

El festival estaba programado originalmente para realizarse en el Foro Cholula, en San Andrés Cholula, Puebla / Captura de pantalla

El anuncio fue realizado por los organizadores el jueves 1 de octubre a través de las redes sociales oficiales del festival, bajo el mensaje “Nueva casa, la misma energía”.

La fecha del evento se mantiene para el sábado 28 de noviembre de 2026, pero el cambio de recinto tomó por sorpresa a personas que ya habían adquirido sus boletos y realizado planes de transporte u hospedaje considerando la sede original.

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De acuerdo con la información difundida por el festival, el nuevo espacio ofrecerá una mayor extensión, más estacionamiento y modificaciones en los escenarios. Sin embargo, en su anuncio inicial, los organizadores no detallaron las razones específicas que llevaron a tomar la decisión de cambiar de sede.

¿Dónde será ahora el Tecate Comuna?

El nuevo recinto es el Autódromo de Puebla, también conocido como Autódromo Internacional Miguel E. Abed, ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en Amozoc.

El Foro Cholula se encuentra en San Andrés Cholula, al poniente de la zona metropolitana de Puebla, mientras que el nuevo recinto está hacia el oriente. De acuerdo con los reportes sobre el cambio, la modificación representa un desplazamiento de casi 40 kilómetros respecto a la sede anunciada originalmente.

La diferencia de ubicación es uno de los principales motivos por los que algunos asistentes han expresado su inconformidad, particularmente quienes ya habían organizado sus traslados y hospedaje para acudir a San Andrés Cholula.

El cambio de sede generó inconformidad entre algunos asistentes que ya habían adquirido sus boletos y organizado su traslado / Captura de pantalla

Fans cuestionan el cambio y piden reembolsos

Después del anuncio, algunos usuarios recurrieron a redes sociales para manifestar su molestia por la modificación.

Entre los reclamos se encuentran las dificultades que podría representar trasladarse hasta Amozoc, así como las consecuencias para quienes habían realizado reservaciones o comprado servicios tomando como referencia la sede anterior.

Otros asistentes preguntaron qué ocurrirá con los boletos que adquirieron cuando el festival todavía estaba anunciado en el Foro Cholula y si existe la posibilidad de solicitar un reembolso en caso de no poder acudir a la nueva ubicación.

La inconformidad también llevó a algunos usuarios a mencionar la posibilidad de presentar una demanda colectiva contra los organizadores.

¿Qué ha dicho Profeco sobre los reclamos?

Ante las dudas, algunos compradores solicitaron orientación a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de redes sociales.

La dependencia respondió a algunas de las publicaciones y pidió a los usuarios presentar una denuncia formal en sus Oficinas de Defensa del Consumidor, con el objetivo de que cada caso pueda ser revisado.

Hasta el momento, el cambio de sede no ha sido anunciado como una cancelación del festival y la organización mantiene programado el evento para el 28 de noviembre.

Por ello, los compradores deberán esperar información oficial sobre las condiciones aplicables a sus boletos y mantenerse atentos a los canales del festival y de la boletera.

Preocupación por la seguridad en Amozoc

Además del traslado, otro de los temas que surgió entre las reacciones de los asistentes fue la seguridad en la zona de Amozoc.

Algunos usuarios señalaron en redes sociales su preocupación por el regreso hacia la zona metropolitana de Puebla después del festival, tomando en cuenta que el evento concluirá durante la madrugada.

Es importante señalar que estos comentarios corresponden a preocupaciones expresadas por algunos asistentes y no constituyen, por sí mismos, una confirmación de que el festival o la nueva sede representen una situación de inseguridad.

La inquietud está relacionada principalmente con la distancia, el trayecto de regreso y las condiciones de movilidad que enfrentarían los asistentes una vez terminado el evento.

¿Qué pasará con los boletos del Tecate Comuna?

Por ahora, el festival continúa con la venta de accesos para el 28 de noviembre de 2026 y su página oficial ya identifica al Autódromo de Puebla como sede. La venta de boletos se realiza mediante eTicket.

La organización no ha publicado en su comunicado sobre el cambio un procedimiento específico para aquellas personas que no puedan asistir debido a la modificación del recinto.

Mientras se da a conocer información adicional, quienes tengan boletos pueden conservar sus comprobantes de compra y consultar directamente los canales oficiales del festival y de la boletera.

¿Qué artistas estarán en el festival?

A pesar del cambio de sede, el cartel anunciado para el Tecate Comuna 2026 contempla a artistas y agrupaciones como Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Babasónicos, Enjambre, José Madero, NSQK, Little Jesus, División Minúscula, DLD, Moenia, Porter, Los Cafres, Love of Lesbian, Caloncho y Cuarteto de Nos, entre otros.

El Tecate Comuna 2026 reunirá a más de 30 artistas, entre ellos Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Babasónicos, Enjambre y José Madero / Especial

Sin embargo, Camilo Séptimo quedó fuera de la programación, después de que la agrupación anunciara la suspensión de sus presentaciones restantes de 2026 tras la muerte de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez.

¿Cuándo y dónde será el Tecate Comuna 2026?

Por el momento, el festival mantiene su realización para el sábado 28 de noviembre de 2026.

La principal modificación es el traslado del Foro Cholula al Autódromo de Puebla, en Amozoc, un cambio que generó dudas entre algunos asistentes debido a la distancia y a la logística de traslado.