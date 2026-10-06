La cantante colombiana pidió revisar la forma en que Milan y Sasha se trasladan entre Miami y Barcelona para convivir con Gerard Piqué, especialmente durante vacaciones cortas

Una nueva revisión del acuerdo familiar llevó a Shakira y Gerard Piqué nuevamente ante la justicia española este martes 6 de octubre de 2026. La expareja acudió a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para abordar una modificación relacionada con la convivencia del exfutbolista con sus hijos Milan y Sasha, quienes tienen su residencia habitual en Miami junto a la cantante.

El planteamiento presentado por Shakira no busca modificar el tiempo que los menores pasan con su padre. El punto que pretende cambiar es la manera en que se realizan determinados traslados entre Estados Unidos y España, debido a que actualmente son los niños quienes deben viajar a Barcelona en algunas ocasiones para mantener la convivencia establecida con Piqué.

La representación legal de la colombiana dejó claro cuál es el objetivo de la petición: “La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños compartan con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”.

¿Qué cambio quiere Shakira en las visitas de Piqué?

La propuesta se concentra principalmente en los periodos vacacionales de corta duración. Shakira pretende que, cuando el tiempo disponible sea reducido, sea Piqué quien se desplace hasta Miami para convivir con sus hijos y no Milan y Sasha quienes tengan que realizar un viaje transatlántico de ida y vuelta para pasar apenas unos días en España.

“Se propone que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”, explicó el equipo legal de la cantante al dar a conocer los motivos detrás de la solicitud.

La cantante busca modificar la forma en que se organizan algunos traslados de sus hijos entre Miami y Barcelona./ IG

Para Shakira, modificar esta parte del acuerdo permitiría que sus hijos sufran menos cambios en sus actividades habituales. Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, viven en Miami desde 2023, por lo que su vida escolar y social se desarrolla principalmente en Estados Unidos. La representación de la artista sostiene que la medida permitiría que “los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar. Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”.

Shakira y Piqué revisan un acuerdo firmado en 2022

La nueva comparecencia ocurre casi cuatro años después de que Shakira y Gerard Piqué alcanzaran en 2022 un acuerdo sobre sus hijos tras terminar su relación. A partir de ese convenio se establecieron las condiciones para que Milan y Sasha vivieran con su madre y mantuvieran periodos de convivencia con su padre.

La mudanza definitiva de Shakira y sus hijos a Miami se concretó en 2023, después de que la cantante dejara Barcelona. Desde entonces, parte de la convivencia con Piqué ha requerido desplazamientos internacionales, una situación que ahora la artista busca reorganizar cuando los periodos disponibles sean demasiado breves.