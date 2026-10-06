¿México cambia de horario? Estos estados sí deben atrasar el reloj

En las zonas donde aplica, los relojes deben atrasarse una hora durante la madrugada./ IA

El cambio de horario en México ya no afecta a todo el país, pero sí continúa vigente en algunas zonas de la frontera norte

La modificación corresponde al esquema de horario estacional que se mantiene por razones de coordinación con Estados Unidos. La intención es que las ciudades fronterizas conserven una mayor coincidencia horaria con sus localidades vecinas y eviten desfases en actividades comerciales, escolares, laborales y de transporte.

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En las zonas donde aplica, el ajuste se realiza a las 2:00 de la madrugada, cuando los relojes deben atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00.

¿Qué estados de México sí cambian de horario?

El cambio aplica en todo Baja California, además de municipios específicos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En Chihuahua están incluidos Janos, Ascensión, Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

En Coahuila deben hacer el ajuste Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. En Nuevo León, únicamente Anáhuac forma parte de este esquema.

La mayor parte del país mantiene el mismo horario durante todo el año./ Pixabay

En Tamaulipas, los municipios contemplados son Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Por qué ya no cambia la hora en todo México

La eliminación del horario de verano en la mayor parte del país se concretó en 2022 con la entrada en vigor de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Desde entonces, el horario estacional quedó reservado únicamente para las zonas fronterizas definidas por la legislación.

Por esta razón, entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo mantienen la misma hora durante todo el año y no deben modificar sus relojes.

Sonora tampoco realiza este ajuste, pese a encontrarse en el norte del país. La entidad conserva un horario fijo y no forma parte de las zonas incluidas en el esquema estacional fronterizo.

El ajuste se realiza para mantener una mayor sincronización con ciudades de Estados Unidos./ Pixabay