Los rumores sobre Memo y Brianda crecieron en redes sociales durante las últimas semanas del programa./ RS

El comentarista deportivo habló por primera vez sobre los rumores que lo relacionaron sentimentalmente con Brianda Deyanara durante su paso por el reality

Memo Schutz terminó su participación en La Casa de los Famosos México 2026 con el segundo lugar, pero apenas salió del reality tuvo que responder a una de las versiones que más circularon durante las últimas semanas: una supuesta atracción hacia Brianda Deyanara.

Podría interesarte Contra La Casa de los Famosos México 2027 tendrá quinta temporada y Galilea Montijo confirma su regreso

La cercanía entre ambos habitantes provocó comentarios entre los seguidores del programa, especialmente porque Schutz está casado. Videos, conversaciones y momentos compartidos dentro de la casa fueron interpretados por algunos usuarios como señales de una relación distinta a la amistad.

Una vez fuera de la competencia, el comentarista deportivo fue cuestionado directamente sobre esas versiones. Su respuesta fue clara: negó que hubiera existido un romance y aseguró que el cariño que siente por Brianda es completamente fraternal.

“Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro. Finalmente, ustedes vieron el 24/7, el cariño es real en el aspecto de que espero que le vaya muy bien en la vida”, comentó.

¿Qué dijo Memo Schutz sobre su relación con Brianda Deyanara?

Schutz explicó que aún no había tenido tiempo de revisar todo lo que se comentó fuera de la casa, ya que recién había recuperado contacto con el exterior. Aun así, insistió en que la relación con Brianda siempre se mantuvo dentro de los límites de una amistad cercana.

La cercanía entre Memo Schutz y Brianda Deyanara generó rumores durante el reality./ LCDLFMX

La propia Brianda Deyanara también habló anteriormente sobre el tema y negó que hubiera existido algún tipo de romance. La influencer sostuvo que Memo siempre fue respetuoso con ella y con el resto de sus compañeros durante la competencia.

Los rumores crecieron especialmente en redes sociales, donde algunos seguidores comenzaron a relacionarlos sentimentalmente por la convivencia que mostraban frente a las cámaras. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que haya ocurrido algo más allá de una amistad.

Memo Schutz está casado desde hace casi dos décadas

Fuera del reality, Memo mantiene una relación con Verónica Fonseca, con quien está casado desde 2008. La pareja ha construido una familia con cuatro hijos y ha mantenido gran parte de su vida personal alejada de la exposición mediática.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, la familia de Schutz también tuvo presencia en algunos momentos de la competencia, lo que mostró la cercanía del conductor con su esposa y sus hijos.