La Casa de los Famosos México 2027 tendrá quinta temporada y Galilea Montijo confirma su regreso

Galilea Montijo confirmó que La Casa de los Famosos México regresará con una nueva temporada en 2027./ LCDLFMX

La conductora confirmó una nueva edición del reality durante el cierre de la cuarta temporada, que terminó con Mariana Ochoa como ganadora

La Casa de los Famosos México volverá en 2027, pero la próxima edición no tendría, al menos por ahora, el formato All Stars que comenzó a circular en redes sociales. Galilea Montijo habló del futuro del reality después de la final de la cuarta temporada y aprovechó su participación en Hoy para aclarar qué sabe sobre la nueva entrega.

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La confirmación llegó apenas unas horas después de que Mariana Ochoa se convirtiera en la ganadora de la edición 2026 y obtuviera el premio de cuatro millones de pesos. El segundo lugar fue para Memo Schutz, mientras que Karina Torres terminó en la tercera posición.

Durante la emisión de Hoy, Galilea retomó algunos de los momentos que dejaron las votaciones de la final y recordó que los sondeos difundidos en redes sociales no necesariamente reflejan la decisión final del público.

“ Qué sorpresas las de anoche en La Casa de los Famosos México, Mariana resultó ganadora de esta cuarta temporada y algo bien importante, les dije desde el principio no se dejen llevar por las encuestas, porque son encuestas, no son votos… Mariana, sus hijos que estaban llore y llore, las familias cómo te mueven; la tropa Schutz también, Memo es así, sin hacer nada llegó al segundo lugar. Felicidades a todos”, indicó.

La conductora habló del futuro del reality tras la final que coronó a Mariana Ochoa./ IG: Galilea Montijo

¿La Casa de los Famosos México 2027 será All Stars?

Ese fue uno de los puntos que la conductora quiso aclarar después de que comenzaran a circular versiones sobre una posible edición especial. Montijo explicó que la temporada de 2027 está confirmada, pero señaló que la información que tiene hasta ahora apunta a una entrega regular, con nuevas personalidades.

“Ayer aparte dicen que viene otra temporada confirmada la 2027… Normal, con diferentes personas, también vi en redes sociales que estaban anunciando la All Stars y no, no se deje llevar por todo lo que dicen, seguramente será una normal”, sentenció en vivo.

De esta manera, por ahora no existe confirmación oficial de una edición All Stars. Tampoco se han revelado los nombres de quienes podrían ingresar a la casa ni se ha dado a conocer si habrá modificaciones importantes en la dinámica que ha acompañado al reality durante sus primeras cuatro temporadas.

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada del reality./ LCDLFMX

Galilea Montijo confirma que el reality regresará en 2027

La propia conductora ya había mencionado durante la despedida de la cuarta edición que desde producción le notificaron por el apuntador que el programa volvería en 2027. Con ello quedó asegurada la quinta temporada del formato en México.

El cierre de 2026 también dejó cifras importantes para el programa. Durante Hoy, Galilea señaló que nuevamente se alcanzó un récord de participación del público y habló de más de 43 millones de votos registrados en la final.