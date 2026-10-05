La máxima casa de estudios plantea reglas y capacitación, pero descarta una prohibición general de los dispositivos móviles

La UNAM tomó postura ante la discusión nacional sobre el uso de celulares en las escuelas y determinó mantener un enfoque formativo, no prohibitivo, para los dispositivos móviles dentro de sus aulas. El Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la Universidad (CCOIA-UNAM) acordó elaborar un diagnóstico para conocer cómo se utilizan estas herramientas en los distintos niveles educativos.

La UNAM descarta la prohibición de celulares, sin embargo, si considera la regulación de IA / UNAM

Esta decisión la han tomado mientras en México avanza la regulación del uso de teléfonos celulares en los planteles educativos. Ante este escenario, la Universidad Nacional consideró que cualquier medida debe sustentarse en evidencia y tomar en cuenta el contexto académico, por lo que también reconoció la autoridad pedagógica de los docentes para establecer cuándo un dispositivo puede ser utilizado durante una clase.

Celulares seguirán en las aulas de la UNAM

La decisión de la máxima casa de estudios no significa que los estudiantes podrán utilizar el celular sin restricciones. La institución busca que profesores y alumnos tengan criterios claros para determinar cuándo un teléfono, tableta u otro dispositivo puede servir como herramienta de aprendizaje y cuándo puede convertirse en una distracción.

Para ello, el CCOIA-UNAM acordó ampliar la capacitación del personal docente en el uso pedagógico de celulares, dispositivos digitales e inteligencia artificial. La intención es que la tecnología pueda incorporarse a las clases con objetivos definidos y bajo una orientación que favorezca el aprendizaje, el pensamiento crítico y el uso responsable.

La UNAM alertó sobre los riesgos de reducir las restricciones de seguridad en modelos de IA./@pixabay

La Universidad también reforzará el análisis sobre inteligencia artificial. Entre los acuerdos está solicitar al Comité Universitario de Ética la creación de un subcomité especializado en IA, con el objetivo de fortalecer la investigación y establecer criterios para aprovechar estas herramientas de manera ética y responsable.

UNAM aumenta trabajo sobre inteligencia artificial

El avance de la Universidad en este tema ya tiene cifras concretas. Hasta ahora, 44 entidades universitarias han respondido al censo del CCOIA y reportaron 119 líneas de investigación activas, 280 cursos relacionados con IA, 67 herramientas o plataformas propias y 27 foros, congresos o coloquios.