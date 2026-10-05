En CDMX es posible iniciar un divorcio incausado de mutuo acuerdo por internet./Especial

Las parejas que buscan un divorcio incausado de mutuo acuerdo pueden iniciar el procedimiento en línea ante el Poder Judicial de la Ciudad de México

En la Ciudad de México es posible iniciar por internet un procedimiento de divorcio incausado de mutuo acuerdo, por medio de las herramientas digitales del Poder Judicial de la CDMX. Para hacerlo, ambas personas deben estar de acuerdo con terminar el matrimonio y presentar la documentación correspondiente.

El trámite se realiza mediante la Oficialía de Partes Virtual (OPV), donde pueden enviarse demandas iniciales y promociones de manera electrónica.

La Oficialía de Partes Virtual permite presentar demandas de manera electrónica./Especial

¿Qué necesitas para solicitar el divorcio en línea?

Antes de comenzar, es necesario contar con correo electrónico, número celular y una firma electrónica válida. El sistema acepta FIREL, e.Firma o Firma Judicial.

También se debe preparar la demanda y sus documentos anexos. La demanda inicial debe enviarse en un archivo PDF independiente, mientras que los documentos que la acompañen deben estar separados, identificados y ordenados.

El trámite se realiza mediante las herramientas digitales del Poder Judicial de la CDMX./Especial

¿Cómo se presentan los documentos?

Los archivos deben ser legibles y cargarse de acuerdo con el orden en que aparecen en la demanda. Además, la plataforma establece límites para los archivos que pueden adjuntarse, por lo que es importante revisar su tamaño y formato antes de enviarlos.