En la Ciudad de México es posible iniciar por internet un procedimiento de divorcio incausado de mutuo acuerdo, por medio de las herramientas digitales del Poder Judicial de la CDMX. Para hacerlo, ambas personas deben estar de acuerdo con terminar el matrimonio y presentar la documentación correspondiente.
Llave MX: ¿cómo crear una cuenta para realizar trámites digitales?
El trámite se realiza mediante la Oficialía de Partes Virtual (OPV), donde pueden enviarse demandas iniciales y promociones de manera electrónica.
¿Qué necesitas para solicitar el divorcio en línea?
Antes de comenzar, es necesario contar con correo electrónico, número celular y una firma electrónica válida. El sistema acepta FIREL, e.Firma o Firma Judicial.
También se debe preparar la demanda y sus documentos anexos. La demanda inicial debe enviarse en un archivo PDF independiente, mientras que los documentos que la acompañen deben estar separados, identificados y ordenados.
¿Cómo se presentan los documentos?
Los archivos deben ser legibles y cargarse de acuerdo con el orden en que aparecen en la demanda. Además, la plataforma establece límites para los archivos que pueden adjuntarse, por lo que es importante revisar su tamaño y formato antes de enviarlos.
El Poder Judicial cuenta con su plataforma mi Tribunal y con la Oficialía de Partes Virtual, desde donde se pueden presentar escritos y dar seguimiento a los procedimientos digitales.