Usuarios de la Línea 9 del Metro CDMX tuvieron afectaciones la mañana de este lunes 5 de octubre, luego de que el servicio fuera suspendido de manera momentánea por una emergencia en la estación Lázaro Cárdenas.
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De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, alrededor de las 6:20 horas se reportó que una persona presuntamente se arrojó al paso del tren. Por eso, el personal activó los protocolos de emergencia para realizar las maniobras de rescate.
¿Ya funciona la Línea 9 del Metro?
Mientras se realizaban las labores de atención, la circulación permaneció detenida. Después de aproximadamente 40 minutos, el Metro informó que los trenes volvieron a circular.
Actualmente, todas las estaciones de la Línea 9 se encuentran en servicio, por lo que la ruta que conecta Tacubaya con Pantitlán opera nuevamente