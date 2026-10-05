La circulación de trenes fue detenida durante la mañana de este lunes debido a una emergencia en la estación Lázaro Cárdenas

Usuarios de la Línea 9 del Metro CDMX tuvieron afectaciones la mañana de este lunes 5 de octubre, luego de que el servicio fuera suspendido de manera momentánea por una emergencia en la estación Lázaro Cárdenas.

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De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, alrededor de las 6:20 horas se reportó que una persona presuntamente se arrojó al paso del tren. Por eso, el personal activó los protocolos de emergencia para realizar las maniobras de rescate.

1: La Línea 9 del Metro registró una suspensión durante la mañana de este lunes./@soxaky

¿Ya funciona la Línea 9 del Metro?

Mientras se realizaban las labores de atención, la circulación permaneció detenida. Después de aproximadamente 40 minutos, el Metro informó que los trenes volvieron a circular.