Un operativo de rutina en el sur de la Ciudad de México provocó un episodio de violencia vial cuando dos hombres agredieron a golpes a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron sobre la Calzada Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, donde los uniformados indicaron el alto a un vehículo de color blanco tras cometer una infracción.
Los tripulantes se habrían negado a permitir que uno de los agentes tomara la placa del vehículo y tampoco mostraron sus documentos de circulación. La situación comenzó a salirse de control cuando ambos hombres descendieron de la unidad y comenzaron a agredir verbalmente a los policias, para después empezar a golpearlos.
Agresión e intento de fuga
Detienen a los presuntos agresores
Tras las agresiones, uno de los uniformados pidió apoyo a sus compañeros, los sujetos intentaron escapar del lugar pero fueron ubicados por elementos de seguridad y perseguidos hasta que finalmente fueron detenidos a la altura de División del Norte.
Los detenidos, de 30 y 40 años, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los policías agredidos recibieron atención de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes diagnosticaron múltiples contusiones ante los golpes recibidos.