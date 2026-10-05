Dos hombres fueron detenidos luego de agredir a golpes a agentes de Tránsito en la zona de Acoxpa, en Tlalpan

Un operativo de rutina en el sur de la Ciudad de México provocó un episodio de violencia vial cuando dos hombres agredieron a golpes a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron sobre la Calzada Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, donde los uniformados indicaron el alto a un vehículo de color blanco tras cometer una infracción.

Policías de Tránsito fueron golpeados en Acoxpa, Ciudad de México / Captura de pantalla

Los tripulantes se habrían negado a permitir que uno de los agentes tomara la placa del vehículo y tampoco mostraron sus documentos de circulación. La situación comenzó a salirse de control cuando ambos hombres descendieron de la unidad y comenzaron a agredir verbalmente a los policias, para después empezar a golpearlos.

Agresión e intento de fuga

Dos sujetos fueron detenidos tras la agresión / @SSC_CDMX

Detienen a los presuntos agresores

Tras las agresiones, uno de los uniformados pidió apoyo a sus compañeros, los sujetos intentaron escapar del lugar pero fueron ubicados por elementos de seguridad y perseguidos hasta que finalmente fueron detenidos a la altura de División del Norte.