Paola Suárez explota por el tercer lugar de Karina Torres en La Casa de los Famosos

La influencer no ocultó su enojo por el resultado de Karina Torres en La Casa de los Famosos México y crítico al reality por su desenlace final

La participación de Karina Torres en La Casa de los Famosos México generó reacciones entre sus seguidores y personas cercanas a la influencer. Una de las más contundentes fue la de Paola Suárez, quien manifestó su molestia luego de que su amiga terminara en el tercer lugar de la competencia.

Karina Torres terminó en el tercer lugar del reality / Captura de pantalla

La integrante de Las Perdidas no se guardó sus comentarios y expresó su inconformidad luego de que se diera a conocer el resultado. A través de unas declaraciones que comenzaron a circular en redes sociales, dejó claro que esperaba una posición distinta para Karina, por lo que reaccionó con palabras fuertes contra el programa.

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La furiosa reacción de Paola en redes

En videos difundidos en redes sociales, la creadora de contenido lanzó duras críticas hacia la producción del programa. Ante la noticia, se mostró alterada y dejó en claro su postura ante las cámaras.

“Estoy emputadísima, ¿cómo que Karina quedó en tercer lugar? Estoy acá en Rico, ya me salí. No quiero decir malas palabras, pero, hermanas, no puedo decir muchas cosas ahorita porque ando así For You. No quiero decir una mala palabra o cualquier pendejada, pero es una mamada, en serio”

Paola Suárez descartó volver a La Casa de los Famosos México / Captura de pantalla

Rechaza volver a La Casa de los Famosos México

El enojo de Paola Suárez no sólo fue por el resultado de su amiga. La influencer también se fue contra el reality y dejó claro que no estaría dispuesta a formar parte de una próxima edición, luego de la experiencia que dejó la final de la cuarta temporada.

“Créame que si me vuelven a hablar para La Casa no voy a ir, es una puta mamada”, expresó la integrante de Las Perdidas.