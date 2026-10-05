Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México y se corona en la cuarta temporada

La integrante de OV7 se llevó el primer lugar tras 71 días de competencia; Memo Schutz terminó en la segunda posición y Karina Torres completó el podio

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya tiene ganadora y es Mariana Ochoa. La cantante consiguió el mayor respaldo del público en la gala de este domingo 4 de octubre y cerró su participación con el primer lugar, por encima de Memo Schutz y Karina Torres, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

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La definición llegó después de varias semanas en las que los habitantes fueron reduciendo el grupo mediante nominaciones y eliminaciones. Para la última emisión sobrevivieron cinco nombres: Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa, todos con posibilidades de subir al podio al inicio de la noche.

El orden final comenzó a tomar forma conforme avanzó el programa. Gema Garoa terminó en quinto lugar y Ese Pérez quedó cuarto, lo que dejó a Mariana, Memo y Karina como los tres últimos participantes dentro de la competencia.

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México?

Con el cierre de las votaciones, Mariana Ochoa fue anunciada como la vencedora de la temporada. El resultado puso fin a 71 días dentro de la casa y le permitió quedarse con el premio principal del reality.

La integrante de OV7 obtuvo el mayor número de votos durante la gala final./ LCDLFMX

Su triunfo también representó un nuevo capítulo dentro de una trayectoria que comenzó mucho antes de su ingreso al programa. Mariana llegó al reality con una carrera conocida por varias generaciones y con una base de seguidores construida principalmente a partir de su paso por la música pop.

Uno de los elementos que marcó su participación fue su permanencia constante entre los nombres con mayor apoyo del público. A diferencia de otros concursantes que fueron perdiendo fuerza conforme avanzó la temporada, Ochoa logró mantenerse hasta la última votación y capitalizar ese respaldo en la final.

De OV7 a La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa nació el 19 de febrero de 1979 en la Ciudad de México y comenzó su carrera artística desde niña. Su historia en la música quedó ligada a La Onda Vaselina, agrupación que más tarde dio origen a OV7, uno de los grupos de pop mexicano más reconocidos de las décadas de los noventa y dos mil.

Con la agrupación participó en giras, discos y reencuentros que mantuvieron vigente al grupo durante distintas etapas. Canciones como Te quiero tanto, tanto, Mírame a los ojos y Shabadabada forman parte de los temas más identificados con la banda.

Memo Schutz terminó en segundo lugar y Karina Torres ocupó la tercera posición./ LCDLFMX