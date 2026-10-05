Autoridades sanitarias de Rusia investigan la muerte de una trabajadora de laboratorio en la región de Irkutsk./ IA

La muerte de una empleada de un instituto especializado en peste activó medidas sanitarias en Siberia

Una trabajadora de 28 años murió en la región rusa de Irkutsk después de desarrollar una neumonía cuya causa todavía no ha sido identificada. La mujer laboraba en un instituto especializado en enfermedades infecciosas ubicado en Shelekhov, Siberia, y su caso provocó la activación de medidas sanitarias mientras las autoridades intentan determinar qué agente provocó su enfermedad.

La empleada fue identificada en distintos reportes como Daria Shipilova. Debido a que trabajaba en una institución dedicada al estudio de enfermedades peligrosas, su muerte generó especulaciones sobre una posible exposición dentro del laboratorio; sin embargo, las autoridades rusas no han confirmado que haya ocurrido una fuga de patógenos ni un accidente durante sus actividades laborales.

Rospotrebnadzor, la agencia encargada de la vigilancia sanitaria en Rusia, informó que la mujer había sido diagnosticada con “neumonía de etiología o causa desconocida”. La dependencia también aseguró que se realizaron estudios para tratar de establecer el origen de la infección y que, hasta ahora, no existe un diagnóstico definitivo relacionado con algún agente específico.

¿Qué se sabe del caso registrado en Siberia?

Tras conocerse la muerte de la trabajadora, las autoridades comenzaron a identificar a las personas que habían tenido contacto con ella. Cerca de 200 personas permanecen bajo seguimiento médico como medida preventiva, mientras continúan los análisis y la vigilancia epidemiológica en la región.

La empleada presentó una neumonía de origen desconocido y la causa exacta de su fallecimiento sigue bajo investigación./ RS

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que se realizó una reunión extraordinaria de la comisión regional antiepidémica por un “caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa que afecta a un residente de la región”. El funcionario pidió mantener la calma y aseguró que las autoridades sanitarias continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Rospotrebnadzor, por su parte, sostuvo que «La situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk, en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov, es estable». Hasta el momento no se ha informado oficialmente de un brote relacionado con el caso ni de otros diagnósticos similares entre el personal de la institución.

Autoridades investigan el origen de la infección

Uno de los puntos que permanece sin respuesta es cómo enfermó la trabajadora. Las investigaciones deberán establecer si existió algún contacto con un agente infeccioso durante su trabajo o si la enfermedad tuvo un origen distinto.

Las autoridades también mantienen bajo observación a los contactos identificados para detectar rápidamente cualquier síntoma que pudiera aparecer. Por ahora, las medidas aplicadas forman parte de un protocolo preventivo y no significan que exista una emergencia sanitaria generalizada en la región.

Las autoridades rusas activaron protocolos preventivos mientras continúan los análisis para identificar el origen de la infección./ Pixabay