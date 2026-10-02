El menor presentó problemas neurológicos y tuvo que ser trasladado entre diferentes unidades médicas

La muerte de Khaled, un adolescente de 14 años, ha generado cuestionamientos en Veracruz luego de que su familia denunciara una serie de presuntas irregularidades durante la atención médica que recibió antes de fallecer. El menor presentó complicaciones neurológicas y pasó por distintas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de ser llevado al puerto de Veracruz, donde finalmente perdió la vida.

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De acuerdo con el testimonio de su madre, Elda Miros Ixba, una de las situaciones que complicaron el caso fue la presencia de lesiones en la piel de Khaled, las cuales habrían generado entre el personal médico la sospecha de que pudiera tratarse de viruela símica o mpox. La familia sostiene que esta posibilidad influyó en el trato que recibió el adolescente y asegura que la enfermedad nunca les fue confirmada mediante un diagnóstico.

La muerte de Khaled ha generado más dudas que respuestas en Veracruz / Especial

¿Qué le pasó a Khaled antes de morir?

Antes de su fallecimiento, Khaled había sido atendido por problemas relacionados con su sistema nervioso. Entre el 4 y el 11 de septiembre permaneció en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, donde recibió atención especializada. Según la versión proporcionada por su madre, durante esa estancia no se les informó que el adolescente tuviera un diagnóstico confirmado de mpox.

Tras regresar a Veracruz, la condición de Khaled continuó complicándose. El adolescente permaneció bajo aislamiento en una unidad médica de San Andrés Tuxtla, donde, según su familia, comenzó a presentar un mayor deterioro neurológico. Su madre asegura que solicitó la valoración de un neuropediatra, debido a los antecedentes y síntomas que presentaba su hijo, pero afirma que no obtuvo una respuesta favorable en ese momento.

La familia también señaló presuntas carencias de medicamentos e insumos dentro de la unidad médica. A estas inconformidades se sumó la sospecha de que las lesiones cutáneas que presentaba Khaled habían provocado un trato diferente ante la posibilidad de que pudiera padecer viruela símica.

El menor presentó complicaciones neurológicas y pasó por distintas unidades del IMSS / Especial

Familia acusa presunta discriminación por sospecha de mpox

Uno de los principales señalamientos realizados por los familiares está relacionado precisamente con la posibilidad de mpox. De acuerdo con su versión, el adolescente habría enfrentado dificultades adicionales para recibir atención y posteriormente ser trasladado debido a las lesiones visibles en su piel.

La madre sostiene que fue necesaria la presión de familiares y personas cercanas para conseguir que se autorizara el traslado desde San Andrés Tuxtla hacia el puerto de Veracruz, donde esperaban que el menor pudiera recibir atención acorde con la gravedad de su condición.

La familia incluso asegura que buscó otras alternativas para trasladarlo, pero que algunos vehículos particulares habrían rechazado realizar el recorrido por las lesiones cutáneas que presentaba.

Khaled había sido atendido por problemas relacionados con su sistema nervioso / Especial

¿Qué ocurrió durante el traslado de Khaled?

Antes de iniciar el viaje hacia el puerto de Veracruz, los médicos determinaron que, debido al estado en el que se encontraba, Khaled debía ser intubado. Su madre sostiene que durante ese procedimiento surgieron nuevas complicaciones y que el menor presentó sangrado.

“Pero al momento de intubarlo lo lastimaron mucho del esófago y empezó a sangrar. Se suponía que cuando la ambulancia regresara lo trasladarían al puerto de Veracruz pero eso no ocurrió”, relató Elda Miros.

Finalmente, el traslado fue realizado en una ambulancia del IMSS. La familia asegura que inicialmente se les indicó que faltaba un tubo conector necesario para utilizar el ventilador mecánico durante el recorrido, situación que incrementó su preocupación ante el delicado estado del adolescente.

El trayecto volvió a complicarse cuando la unidad llegó a Lerdo de Tejada, en el sur de Veracruz. Según la versión familiar, el tubo conectado al ventilador mecánico se desprendió, por lo que Khaled habría quedado temporalmente sin el soporte respiratorio que necesitaba.

Khaled tuvo que ser atendido de emergencia en Lerdo de Tejada

Ante la emergencia, el adolescente fue ingresado a una unidad del IMSS en Lerdo de Tejada. Sus familiares aseguran que llegó sin signos vitales, por lo que el personal médico comenzó inmediatamente las maniobras para intentar reanimarlo.

De acuerdo con el relato de la familia, los médicos consiguieron estabilizarlo después de realizar diferentes procedimientos de emergencia. Debido a la gravedad de su condición, se determinó continuar con el traslado hacia el puerto de Veracruz para que pudiera recibir atención médica.

La familia sostiene que durante el resto del recorrido Khaled habría presentado al menos dos eventos cardiacos, mientras su condición continuaba deteriorándose. Una vez que finalmente llegó a la unidad médica ubicada en la avenida Cuauhtémoc, los especialistas comunicaron a sus familiares que su estado era crítico.

¿Dónde murió Khaled?

Después de una serie de complicaciones y tras el traslado desde el sur del estado, Khaled murió alrededor de las 15:00 horas en la Clínica 14 del IMSS, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, en el puerto de Veracruz, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.