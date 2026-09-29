El IMSS sostiene que todavía no está acreditado que la bacteria haya provocado los fallecimientos / Magnific

Las investigaciones médicas, laborales y legales continúan abiertas; cuatro de los cinco recién nacidos dieron positivo a Klebsiella pneumoniae

A casi dos semanas de los primeros fallecimientos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango, todavía no existe una conclusión oficial que determine qué provocó la muerte de cinco recién nacidos. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó este martes que continúan abiertas las investigaciones médicas, legales y laborales, por lo que pidió no anticipar responsabilidades ni causas mientras no terminen los estudios correspondientes.

“La investigación médica sigue en marcha y también la investigación legal. No se pueden adelantar conclusiones”, señaló el funcionario durante la conferencia presidencial, luego de ser cuestionado sobre los avances del caso que desde mediados de septiembre mantiene bajo investigación a autoridades sanitarias federales y que también llegó ante la Fiscalía General de la República.

Robledo explicó además que existe un acuerdo con las madres y padres de los menores para que cualquier nuevo resultado sea comunicado primero a ellos y posteriormente sea difundido públicamente. “Cualquier hallazgo nuevo será informado a ellos de manera prioritaria y antes que a los medios de comunicación”. Añadió: “Así nos lo solicitaron y eso lo vamos a respetar”.

El director general del IMSSl, Zoé Robledo, expuso que las investigaciones del caso continúan / Especial

¿Qué pasó con los cinco bebés en el IMSS de Durango?

El caso comenzó a generar preocupación después de que cinco recién nacidos murieran entre el 15 y el 19 de septiembre mientras permanecían internados en la UCIN del Hospital General de Zona número 1, en la ciudad de Durango. Tres fallecieron el 15 de septiembre, otro el día 18 y el quinto el sábado 19. Tras conocerse los decesos, el IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica para determinar si existía algún elemento en común entre los casos.

Posteriormente, las autoridades sanitarias confirmaron la existencia de un brote hospitalario y detectaron la bacteria Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos. No obstante, Adriana Toríz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, aclaró que encontrar el microorganismo no significa automáticamente que éste haya causado las muertes y sostuvo que la relación entre la bacteria y cada deceso continúa bajo análisis.

Los estudios no se limitaron a los bebés. Personal especializado realizó cultivos ambientales y análisis dentro del hospital para buscar el posible origen del brote. Las muestras fueron posteriormente enviadas a la Ciudad de México para realizar la secuenciación genética de la bacteria, mientras que los análisis ambientales disponibles hasta ese momento no habían detectado presencia de Klebsiella pneumoniae.

Todavía no existe una conclusión oficial que determine qué provocó la muerte de cinco recién nacidos / Magnific

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fue cerrada

Como medida preventiva, el IMSS determinó restringir nuevos ingresos y posteriormente mantener cerrada la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales mientras avanzan las investigaciones. Además de las pruebas de laboratorio, se inició una revisión de expedientes clínicos y de los procedimientos utilizados para prevenir y controlar infecciones dentro del hospital.

En las revisiones participan especialistas del propio IMSS, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Hasta el último reporte disponible tampoco se habían identificado nuevos casos asociados al brote, aunque la vigilancia epidemiológica permanece activa.

Robledo indicó este martes que también se esperan resultados de las indagatorias realizadas en el ámbito laboral para establecer si existieron irregularidades o responsabilidades dentro de la institución. Sin embargo, reiteró que esos hallazgos serán presentados antes que nadie a las familias de los cinco menores.

El IMSS detalla que están cooperando con las autoridades para esclarecer la muerte de los bebés / Especial

Familias llevaron el caso ante la FGR

La investigación ya salió del terreno exclusivamente médico. Familiares de los recién nacidos acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias contra quien resulte responsable y solicitar que se esclarezca qué ocurrió dentro de la UCIN. Al menos cuatro familias habían formalizado denuncias y la representación legal informó que la quinta también contemplaba hacerlo.

La indagatoria federal deberá determinar si los hechos pueden constituir uno o varios delitos, así como establecer posibles responsabilidades. Entre los puntos que las familias han pedido esclarecer se encuentra la posible contaminación dentro de la unidad neonatal y las circunstancias particulares en las que murió cada bebé. La defensa también señaló que no se realizaron necropsias a los cinco recién nacidos, aspecto que fue incorporado entre los hechos que deberá revisar la autoridad.