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Vacuna contra el VSR en embarazadas: fechas, requisitos y todo lo que debes saber

Autoridades recomiendan acudir con cartilla de vacunación y expediente de embarazo para un mejor control./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:30 - 28 abril 2026
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La campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio ya está activa en México; mujeres embarazadas pueden recibirla gratis en IMSS, ISSSTE y centros de salud durante mayo de 2026

La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) ya es una realidad en México y forma parte de una estrategia nacional para proteger a los recién nacidos. Esta nueva medida busca reducir complicaciones respiratorias en bebés mediante la aplicación de la dosis a mujeres embarazadas, quienes transmiten defensas desde el embarazo.

La campaña arrancó el 25 de abril en el marco de la Semana Nacional de Vacunación y, debido a su relevancia, se decidió extenderla durante todo el mes de mayo de 2026. Con ello, se amplía la oportunidad para que más mujeres accedan a esta protección clave.

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) ya se aplica en México a mujeres embarazadas para proteger a los recién nacidos./ Pixabay

¿Dónde pueden vacunarse las embarazadas contra el VSR?

Las futuras madres pueden acudir a unidades del IMSS, ISSSTE y centros de salud de la Secretaría de Salud en todo el país. Uno de los puntos más importantes es que la vacuna es completamente gratuita y puede aplicarse incluso si la persona no es derechohabiente en instalaciones federales.

Para ubicar el módulo más cercano, las autoridades habilitaron el portal dondemevacuno.salud.gob.mx, además de la Línea 079, donde se brinda orientación directa sobre sedes y horarios de atención.

Se recomienda presentarse con la cartilla de vacunación y el expediente de embarazo, documentos que facilitan el seguimiento médico y garantizan una aplicación adecuada.

La campaña inició el 25 de abril y se mantendrá activa durante todo mayo de 2026 en el país./ Pixabay

¿Por qué es clave vacunarse durante el embarazo?

El VSR es una de las principales causas de infecciones respiratorias en bebés, especialmente en los primeros meses de vida. Puede provocar enfermedades graves como bronquiolitis y neumonía, que en muchos casos requieren hospitalización.

La vacuna está dirigida a mujeres que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, ya que en ese periodo el cuerpo genera anticuerpos que pasan al bebé antes de nacer. Este proceso permite que el recién nacido tenga protección desde sus primeros días, cuando aún no puede ser vacunado directamente.

Además, especialistas han destacado que esta estrategia puede disminuir de forma importante el riesgo de complicaciones graves, lo que representa un avance en la prevención de enfermedades respiratorias infantiles en México.

Mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna gratis, sin necesidad de ser derechohabientes./ Pixabay
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