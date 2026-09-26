El Instituto reconoció lo ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció un grave error ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali, Baja California, donde dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían. La institución confirmó lo sucedido el 25 de septiembre y ofreció una disculpa a las personas afectadas, además de asegurar que asumirá la responsabilidad de brindarles atención y acompañamiento durante el proceso.

El caso provocó cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para garantizar la identidad de los bebés dentro de las unidades médicas. El IMSS informó que personal de nivel central intervino para proporcionar apoyo psicológico, médico y jurídico a las dos familias, mientras se realizan las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsabilidades.

Dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían / Magnific

¿Cómo ocurrió el intercambio de bebés en el IMSS de Mexicali?

La institución confirmó la entrega equivocada, pero en su información inicial no detalló públicamente cuál fue la falla específica que provocó la confusión. El caso ocurrió dentro del Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali y ahora será objeto de una revisión de los procedimientos de identificación utilizados durante la atención obstétrica y neonatal.

Familiares afectados ofrecieron posteriormente una versión sobre lo que les habría explicado personal del Instituto. Según su testimonio, una de las recién nacidas habría perdido su pulsera de identificación y posteriormente ésta habría sido colocada de manera incorrecta, situación que presuntamente habría originado la confusión. Esta explicación procede de las familias y no ha sido establecida públicamente por el IMSS como conclusión definitiva de su investigación.

Los reportes basados en los testimonios de los familiares señalan además que las niñas permanecieron aproximadamente un mes con familias que no eran las biológicas, hasta que el intercambio fue detectado. Las familias fueron informadas de la situación y se realizaron pruebas genéticas para verificar la identidad de las menores.

La institución confirmó lo sucedido el 25 de septiembre y ofreció una disculpa a las personas afectadas / Magnific

IMSS ofrece disculpas a las familias

Tras confirmar el caso, el Seguro Social reconoció la gravedad de lo ocurrido y ofreció una disculpa a ambas familias. Un equipo del nivel central fue destinado a atender la situación y brindar acompañamiento durante las acciones que se desarrollen para resolverla.

Además del apoyo médico, psicológico y jurídico, el Instituto mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California, con el objetivo de acompañar el proceso y priorizar el bienestar de las recién nacidas.

La titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, Gabriela Paredes Orozco, también reconoció públicamente que existió una demora para informar a las familias después de que surgieron dudas sobre la identidad de las niñas. La funcionaria aseguró que las decisiones posteriores se tomarán considerando primordialmente el bienestar de las menores.

El IMSS indicó que proporcionará apoyo psicológico, médico y jurídico a las dos familias / Especial

Protegerán identidad de las recién nacidas

Debido a que el caso involucra a menores de edad, el IMSS informó que mantendrá protegidos tanto la identidad como los datos personales de las dos recién nacidas. La medida busca garantizar su privacidad mientras continúan las investigaciones y el acompañamiento de las familias.

Por esta misma razón, la institución no ha difundido públicamente información que permita identificar a las niñas o a sus familiares. Las autoridades han señalado que cualquier decisión relacionada con las menores deberá considerar su interés superior.

El impacto para las familias también forma parte de las consecuencias del caso. Testimonios difundidos por medios locales describen sorpresa, indignación y afectación emocional después de conocer que durante semanas habían cuidado a una bebé que biológicamente correspondía a otra familia.

¿Cómo descubrieron que las bebés habían sido intercambiadas?

De acuerdo con el testimonio de uno de los padres, la confirmación llegó después de pruebas de ADN realizadas a las madres y las recién nacidas. Los resultados habrían permitido determinar que las menores habían sido entregadas a familias distintas a las correspondientes.

Los familiares también señalaron que se realizarían nuevas pruebas genéticas para tener certeza sobre la identidad de las menores. Estos detalles forman parte de los testimonios ofrecidos por las familias después de que el IMSS reconociera públicamente el error.

La institución, por su parte, confirmó únicamente el hecho central: dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían y se activaron medidas de acompañamiento y revisión para esclarecer lo sucedido.

IMSS revisará protocolos para identificar a recién nacidos

Una de las principales consecuencias será una revisión de los procedimientos utilizados dentro del hospital. El Seguro Social anunció que analizará todos los protocolos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal, precisamente para conocer en qué punto se produjo la falla y evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir.

La revisión también servirá para establecer responsabilidades. El IMSS aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, mientras continúa el acompañamiento de las dos familias involucradas.

Hasta el momento, la institución no ha informado públicamente que algún trabajador haya sido sancionado ni ha presentado una conclusión definitiva sobre la cadena de errores que permitió la entrega equivocada de las recién nacidas.

¿Qué pasará con las dos familias?

El acompañamiento psicológico adquiere especial relevancia debido al tiempo que, según los testimonios difundidos, cada familia habría convivido y generado vínculos con una bebé que no era su hija biológica. Los reportes periodísticos ubican ese periodo en aproximadamente un mes.

Familiares señalaron además que personal jurídico les habría planteado diferentes apoyos, entre ellos un seguro y una beca educativa para las niñas; sin embargo, esos posibles beneficios han sido mencionados por los afectados y no aparecen detallados en la información institucional inicial difundida por el IMSS.