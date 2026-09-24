La credencial blanca del IMSS acredita a las personas jubiladas y pensionadas como beneficiarias de determinadas prestaciones. / Especial

La credencial para pensionados del IMSS permite acreditar esta condición y acceder a determinadas prestaciones, descuentos y servicios. Estos son los requisitos para solicitarla o reponerla

Las personas jubiladas y pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden contar con una identificación conocida popularmente como “credencial blanca”, un documento que acredita su condición de pensionado ante el Instituto y que puede ser necesario para acceder a determinadas prestaciones.

Aunque no es indispensable para recibir mensualmente el pago de una pensión, sí puede ser solicitada para algunos trámites y beneficios relacionados con las prestaciones que ofrece el IMSS.

¿Para qué sirve la credencial blanca del IMSS?

La credencial para pensionados funciona como un documento de acreditación para quienes reciben una pensión del Instituto.

Entre las prestaciones para las que puede utilizarse se encuentran descuentos y créditos en las Tiendas IMSS, así como el acceso a determinados vales y prestaciones. Documentos del propio Instituto contemplan la presentación de la credencial de jubilado para acceder a algunos de estos beneficios.

Es importante aclarar que la credencial para pensionado no sustituye a una identificación oficial, por lo que para determinados trámites también puede ser necesario presentar documentos como la credencial para votar, pasaporte u otra identificación vigente.

El documento está dirigido a las personas pensionadas o jubiladas del IMSS que requieren acreditar esta condición para realizar gestiones o acceder a prestaciones.

El trámite se realiza de manera presencial ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Instituto.

La credencial para pensionados puede utilizarse para acceder a algunas prestaciones y beneficios otorgados por el IMSS. / RS

Estos son los requisitos para solicitarla

Para obtener la credencial por primera vez, se deben presentar los documentos establecidos por el IMSS. Entre ellos se encuentran: Solicitud elaborada.

Último recibo de pago de nómina , en original y dos copias.

Identificación oficial con fotografía , como INE o pasaporte, en original y dos copias.

Dos fotografías tamaño infantil.

El procedimiento del IMSS especifica que las fotografías deben ser a color o blanco y negro, en papel mate, con fondo blanco y el rostro despejado. No deben utilizarse anteojos, gorras o sombreros y deben tener una antigüedad máxima de 30 días.

Una vez que el personal correspondiente revisa la documentación y verifica que se cumplen los requisitos, se lleva a cabo la expedición de la credencial.

Las personas pensionadas del IMSS deben presentar los documentos establecidos por el Instituto para solicitar su credencial. / iStock

¿La credencial blanca es necesaria para cobrar la pensión?

No. La credencial para pensionado no es un requisito indispensable para recibir el pago mensual de la pensión. Su función está relacionada principalmente con la acreditación como pensionado y con el acceso a determinadas prestaciones y servicios.

El propio IMSS cuenta con trámites específicos para la solicitud y pago de pensiones, independientes de la expedición de esta credencial.

Por ello, tener o no la llamada “credencial blanca” no debe confundirse con el derecho a recibir una pensión del IMSS.