La Máxima Casa de Estudios mejoró posiciones en los rankings internacionales QS y Times Higher Education./ Pixabay

La Máxima Casa de Estudios mejoró su posición en dos mediciones internacionales y destacó por su reputación académica, investigación y presencia global

La UNAM volvió a colocarse entre las universidades más destacadas de América Latina durante 2027. La institución alcanzó el noveno lugar regional en el ranking QS y también avanzó en la clasificación mundial de Times Higher Education, donde ahora aparece en el rango 701-800.

El resultado confirma una mejora en dos mediciones que utilizan metodologías distintas. En el caso de QS, la Universidad Nacional Autónoma de México fue evaluada junto con 517 instituciones de 27 países, mientras que THE consideró a 2 mil 297 universidades de más de 100 naciones.

Dentro de México, la UNAM quedó como la segunda universidad mejor evaluada en ambos ejercicios y, en el caso del ranking latinoamericano de QS, se mantuvo como la institución pública nacional con la posición más alta.

¿En qué posición quedó la UNAM en los rankings 2027?

En el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, publicado el 1 de octubre, la Máxima Casa de Estudios ocupó el noveno sitio de América Latina y el Caribe. Su desempeño estuvo marcado por cuatro rubros en los que obtuvo la máxima calificación posible.

En la clasificación de QS, la UNAM ocupó el noveno lugar regional./ Pixabay

La UNAM alcanzó 100 puntos en reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación e impacto web. A eso se sumó una mejora importante en el indicador de artículos por académico, donde escaló 18 posiciones.

El movimiento también fue favorable en el Times Higher Education World University Rankings 2027, difundido el 30 de septiembre. Después de permanecer desde 2021 en el bloque 801-1,200, la Universidad avanzó al rango 701-800.

Ese cambio le permitió ocupar el séptimo lugar en América Latina dentro de THE, lo que representó una mejora de tres posiciones respecto a la edición anterior.

Investigación y proyección internacional impulsan a la UNAM

Uno de los rubros que más creció en Times Higher Education fue el de ambiente de investigación. La calificación pasó de 33.8 puntos en 2026 a 41.6 en 2027, una diferencia que refleja avances en aspectos como reputación científica, productividad e ingresos vinculados con investigación.

La Universidad obtuvo 100 puntos en reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación e impacto web./ Pixabay

Los resultados de ambas clasificaciones también muestran una mejor valoración de la presencia internacional de la UNAM. Tanto QS como THE consideran distintos elementos relacionados con colaboración académica, investigación, reputación y vinculación fuera del país.

A este avance se sumó un reconocimiento entregado durante el QS Higher Ed Summit: Americas 2026, celebrado en Guadalajara, donde la Universidad recibió el premio “Global Engagement Champions” por su trabajo en cooperación y proyección internacional.