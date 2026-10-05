El mejor momento para ver las Dracónidas será durante la noche del 8 de octubre./ Pixabay

La lluvia de meteoros estará activa del 6 al 10 de octubre y tendrá su mejor momento durante la noche del 8, cuando las condiciones del cielo favorecerán la observación

La noche del jueves 8 de octubre será el mejor momento para observar las Dracónidas desde México. El punto máximo está previsto alrededor de la 01:00 UTC del 9 de octubre, lo que equivale aproximadamente a las 19:00 horas del 8 de octubre en el centro del país, por lo que no será necesario esperar hasta la madrugada para comenzar a buscar los primeros destellos.

La lluvia de meteoros permanecerá activa del 6 al 10 de octubre, aunque la noche del 8 concentrará las mejores condiciones para intentar verla. A diferencia de otros fenómenos similares, las Dracónidas suelen favorecer la observación durante las primeras horas posteriores al anochecer.

Para esta ocasión se espera una actividad moderada, con una tasa aproximada de cinco meteoros por hora en condiciones ideales. La cifra puede variar dependiendo del lugar de observación, la presencia de nubes y la cantidad de iluminación artificial en cada zona.

¿A qué hora conviene ver las Dracónidas en México?

En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Veracruz, la recomendación es comenzar la observación una vez que haya oscurecido por completo. En el centro del país, el mejor momento llegará durante las primeras horas de la noche del 8 de octubre.

Las condiciones de poca luz lunar favorecerán la observación de los meteoros./ Pixabay

En regiones del Pacífico, norte y sureste del país, el horario local será distinto, pero la recomendación se mantiene: esperar a que termine el crepúsculo y buscar un lugar con poca contaminación lumínica.

Otro factor que puede ayudar será la escasa presencia de luz lunar, ya que la Luna estará próxima a su fase nueva. Esto permitirá que el cielo permanezca más oscuro y facilitará la detección de meteoros poco brillantes.

Dónde mirar para observar la lluvia de estrellas

Los meteoros parecen surgir desde la constelación de Draco, ubicada hacia la zona norte del cielo. Sin embargo, no es necesario mirar únicamente en esa dirección, ya que los destellos pueden cruzar distintas partes de la bóveda celeste.

Para disfrutar del fenómeno no se necesita telescopio ni binoculares. Lo mejor es acudir a una zona abierta, alejada de edificios altos, luminarias y avenidas con tráfico intenso, con el objetivo de tener una vista más amplia del cielo.

Las Dracónidas podrán apreciarse desde las primeras horas de la noche sin necesidad de esperar hasta la madrugada./ Pixabay

También es recomendable dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos y evitar mirar constantemente la pantalla del celular, ya que la luz puede reducir la capacidad para detectar meteoros débiles.