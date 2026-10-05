¿Se puede cargar un celular con otro? Este es el método que se volvió viral

La carga inversa permite utilizar un celular como fuente de energía para otro dispositivo compatible / Pixabay

Si tu celular está a punto de apagarse y no tienes un cargador a la mano, existe una alternativa que puede ayudarte a salir del apuro: utilizar otro teléfono como fuente de energía

Quedarse sin batería puede convertirse en un problema, especialmente cuando no se tiene un cargador cerca. Sin embargo, algunos celulares cuentan con una función que permite transferir energía de un dispositivo a otro y que se ha vuelto popular en redes sociales.

Un cable USB-C a USB-C puede utilizarse para transferir batería entre algunos teléfonos / Pixabay

Se trata de la carga inversa, una herramienta que permite que un teléfono funcione como fuente de energía para otro equipo compatible.

¿Cómo funciona la carga inversa?

A diferencia de la carga tradicional, en la que el celular recibe energía de un cargador conectado a una toma de corriente, en este caso uno de los teléfonos suministra energía al otro.

Una de las formas de realizar este proceso es mediante un cable USB-C a USB-C. Al conectar ambos dispositivos, uno comienza a proporcionar energía mientras el otro la recibe.

Para que esto funcione, es necesario que los teléfonos sean compatibles con esta función. El equipo que proporciona la energía también debe admitir características como USB OTG o carga inversa, por lo que es importante revisar las especificaciones del dispositivo antes de intentarlo.

Algunos dispositivos permiten compartir batería de forma inalámbrica con otros equipos compatibles / Pixabay

¿Cómo cargar un celular con otro mediante cable?

Si el teléfono es compatible con la carga inversa mediante cable, primero se deben conectar ambos dispositivos. Dependiendo del modelo, puede ser suficiente utilizar directamente el cable, mientras que otros equipos pueden requerir un adaptador USB OTG.

Una vez conectados, puede aparecer en la pantalla la opción “Carga inversa” dentro del menú de USB. Al seleccionarla, se permite que comience la transferencia de energía.

Si la carga no comienza automáticamente, esto no necesariamente significa que exista un problema con el cable o el adaptador. El teléfono podría no ser compatible con esta función o requerir que se active manualmente.

También existe la carga inversa inalámbrica

Algunos teléfonos cuentan con una alternativa que permite compartir batería sin utilizar cables. Para hacerlo, el dispositivo que proporciona energía debe ser compatible con la carga inversa inalámbrica y tener suficiente batería.

La función de carga inversa puede ser una alternativa cuando el celular está a punto de quedarse sin batería / Pixabay

En el caso de Samsung, esta función recibe el nombre de “Compartir batería de forma inalámbrica”. Para utilizarla, se debe ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Batería” y activar la función.

Posteriormente, el dispositivo que necesita recibir energía debe colocarse sobre la parte posterior del teléfono que comparte batería, procurando que las zonas de carga queden correctamente alineadas.

Los pasos pueden variar dependiendo del fabricante y del modelo, por lo que es necesario comprobar si el teléfono cuenta con esta característica.