¿Tu número termina en 4 o 5? Podrían suspender tu línea celular en octubre si no haces este registro

Octubre marca dos nuevos vencimientos para la vinculación de líneas móviles: los usuarios con terminación 4 y 5 deberán completar el trámite para evitar la suspensión temporal del servicio

Las personas cuyo número celular termina en 4 tienen hasta el 15 de octubre de 2026 para completar la vinculación de su línea. En el caso de los teléfonos que terminan en 5, la fecha límite será el 31 de octubre de 2026.

El incumplimiento puede provocar una suspensión temporal del servicio, aunque el número no se pierde definitivamente. Una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas pueden contar con hasta 72 horas para deshabilitar las líneas que continúen sin vincularse.

La medida forma parte del proceso obligatorio para asociar cada línea móvil con una persona física o moral. El trámite debe realizarse directamente con la empresa que brinda el servicio y no ante una dependencia gubernamental.

Octubre marca dos nuevas fechas límite

Durante este mes, el calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) se concentra en las terminaciones 4 y 5. El objetivo es avanzar de manera escalonada con el registro de las líneas móviles activas en México.

Si una línea es suspendida por no completar el proceso a tiempo, el usuario todavía puede recuperarla. Para ello deberá realizar la vinculación con su operador y esperar la reactivación de los servicios.

En octubre corresponde realizar la vinculación a las líneas terminadas en 4 y 5./ RS

¿Qué números deberán registrarse después de octubre?

Después de este mes todavía quedarán cuatro terminaciones pendientes. Los números terminados en 6 tendrán como límite el 15 de noviembre; los terminados en 7, el 30 de noviembre; los acabados en 8, el 15 de diciembre; y los terminados en 9, el 31 de diciembre de 2026.

El proceso comenzó previamente con las terminaciones 0 y 1, cuyos plazos vencieron el 15 y 31 de agosto, respectivamente. En septiembre correspondió a los números terminados en 2 y 3, con fechas límite del 15 y 30 de ese mes.