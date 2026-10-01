SEP suspende clases este viernes 2 de octubre por lluvias: estos son los 173 municipios

La SEP de Puebla suspendió las clases presenciales este viernes 2 de octubre en 173 municipios debido al pronóstico de lluvias fuertes. / IA

La Secretaría de Educación Pública de Puebla anunció la suspensión de actividades escolares en 173 municipios ante el pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y vientos intensos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que este viernes 2 de octubre de 2026 no habrá clases presenciales en 173 municipios del estado, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para distintas regiones de la entidad.

La suspensión aplicará para todos los niveles educativos y comprende municipios ubicados en las sierras Norte, Nororiental y Negra, así como en Valle Serdán y la Mixteca. La decisión fue tomada por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con el boletín oficial difundido este jueves 1 de octubre, el pronóstico contempla lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y vientos intensos, por lo que las autoridades determinaron modificar las actividades académicas para reducir riesgos entre estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar.

¿Habrá clases en Puebla el viernes 2 de octubre?

Aunque se suspenden las actividades presenciales en los 173 municipios señalados, esto no significa que se cancelen por completo las actividades académicas. La SEP estatal explicó que el servicio educativo continuará a distancia mediante libros de texto, tareas, cuadernillos y otras actividades.

La medida únicamente está contemplada para el viernes 2 de octubre. Según lo informado por la dependencia, el lunes 5 de octubre la comunidad escolar deberá reincorporarse a las clases presenciales, salvo que las autoridades emitan posteriormente alguna modificación debido a las condiciones meteorológicas.

Estudiantes de 173 municipios de Puebla no tendrán clases presenciales este viernes 2 de octubre por las condiciones meteorológicas./ RS

¿En qué municipios de Puebla se suspenden las clases?

La suspensión está distribuida en cinco regiones. En la Sierra Norte están incluidos Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Negra la medida abarca Ajálpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Para Valle Serdán, la SEP incluyó a Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental y Mixteca también tendrán suspensión de clases

En la Sierra Nororiental aparecen Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Finalmente, en la Mixteca se suspenderán las actividades presenciales en Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.