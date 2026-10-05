¿Dónde tramitar la Cartilla Militar en Ecatepec? Esto necesitas en 2026

La Cartilla Militar requiere presentar documentación personal y fotografías con características específicas / Gob Mx

Los jóvenes de la clase 2008 y remisos todavía pueden realizar el registro para obtener su Cartilla del Servicio Militar Nacional en Ecatepec. Conoce qué documentos necesitas y dónde acudir

La convocatoria para tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional en Ecatepec continúa dirigida a los jóvenes de la clase 2008 y a quienes tienen la calidad de remisos. El procedimiento es presencial y gratuito ante la Junta Municipal de Reclutamiento.

Jóvenes de la clase 2008 y remisos pueden realizar el trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional en Ecatepec / Gob Mx

Para iniciar el proceso, los interesados deben acudir personalmente y presentar la documentación solicitada en original y copia. La revisión de los documentos se realiza durante el registro, por lo que es importante llevar los requisitos completos.

¿Cuándo es la fecha límite para tramitarla?

El periodo para realizar el registro concluye durante octubre de 2026. Sin embargo, existen avisos locales que señalan como posibles fechas de cierre el 7 o el 15 de octubre, por lo que se recomienda confirmar directamente con la Junta Municipal de Reclutamiento antes de acudir.

El módulo se encuentra en el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, Manzana 014, colonia Ejidal Emiliano Zapata, Ecatepec de Morelos. Para solicitar información, está disponible el teléfono 55 5770 8161.

El registro para obtener la Cartilla Militar se realiza de manera presencial ante la Junta Municipal de Reclutamiento / Gob Mx

¿Quiénes deben tramitar la Cartilla Militar?

La convocatoria de 2026 contempla a los hombres mexicanos nacidos en 2008, quienes cumplen 18 años durante este año.

También pueden realizar el trámite los remisos, es decir, hombres de entre 19 y 39 años que no hicieron su registro cuando les correspondía.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Servicio Militar Nacional tiene carácter obligatorio para los mexicanos en edad militar. En el caso de las mujeres, su participación en este servicio es voluntaria.

¿Cuáles son los requisitos?

Para iniciar el trámite en Ecatepec, los solicitantes deben presentar:

Acta de nacimiento.

CURP

Comprobante reciente de domicilio en Ecatepec.

Documento que acredite el último grado de estudios.

De cuatro a cinco fotografías tamaño cartilla, en papel mate, con fondo blanco y camisa blanca.

Las fotografías deben cumplir con las características establecidas para el documento, entre ellas cabello corto y ausencia de barba y bigote.

El registro para obtener la Cartilla Militar se realiza de manera presencial ante la Junta Municipal de Reclutamiento / Especial

Todos los documentos deben presentarse en original y copia. Para los remisos también se solicita una constancia de no registro o inexistencia de cartilla, expedida por el municipio de origen, según corresponda.

¿Dónde se realiza el trámite?

El registro debe realizarse personalmente en la Junta Municipal de Reclutamiento de Ecatepec. Para agendar la cita, el interesado debe contar con correo electrónico, número de celular y firma oficial.

El trámite de primera expedición es gratuito. Además, las autoridades advierten que el procedimiento no se realiza mediante redes sociales, por lo que se debe evitar entregar dinero a terceros o proporcionar documentación fuera de los canales oficiales.