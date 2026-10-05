La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México no solo cambió la vida de sus participantes dentro de la televisión. Durante las 10 semanas de competencia, los cinco finalistas también aumentaron sus comunidades en TikTok e Instagram.
Mariana Ochoa no se quedaría con los 4 millones de La Casa de los Famosos México; esto pagaría al SAT
Aunque Ese Pérez terminó con la mayor cantidad de seguidores en TikTok y Karina Torres encabezó Instagram, los mayores crecimientos pertenecieron a otros habitantes.
¿Quién ganó más seguidores en TikTok?
Karina Torres fue quien sumó más seguidores en números absolutos. Pasó de 2.4 a 2.9 millones en TikTok, por lo que ganó alrededor de 500 mil seguidores durante su estancia en la casa.
Sin embargo, Memo Schutz tuvo el crecimiento porcentual más grande. El conductor comenzó con apenas 12 mil seguidores y llegó a 405 mil, es decir, multiplicó su comunidad por más de 33.
Gema Garoa destacó en Instagram
En Instagram, Gema Garoa registró el mayor crecimiento entre los finalistas. La actriz pasó de 187 mil a 840 mil seguidores, lo que representa 653 mil nuevas cuentas.
Por su parte, Mariana Ochoa pasó de 859 mil a 944 mil seguidores en Instagram, mientras que Ese Pérez llegó a 1.9 millones después de comenzar con 1.5 millones.
Al cierre de la temporada, Karina Torres quedó con 2.8 millones de seguidores en Instagram y 2.9 millones en TikTok. Ese Pérez conservó la comunidad más grande en TikTok, con 5.4 millones, mientras que Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa terminaron con 840 mil, 455 mil y 944 mil seguidores en Instagram, respectivamente.