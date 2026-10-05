La Casa de los Famosos México: ¿qué finalistas ganaron más seguidores en redes?

Los cinco finalistas aumentaron sus seguidores durante La Casa de los Famosos México./@Isa _figueroa

Los cinco habitantes llegaron a la final con comunidades más grandes que las que tenían antes de entrar al reality, aunque algunos tuvieron un crecimiento mucho mayor que otros

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México no solo cambió la vida de sus participantes dentro de la televisión. Durante las 10 semanas de competencia, los cinco finalistas también aumentaron sus comunidades en TikTok e Instagram.

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Aunque Ese Pérez terminó con la mayor cantidad de seguidores en TikTok y Karina Torres encabezó Instagram, los mayores crecimientos pertenecieron a otros habitantes.

Karina Torres fue quien más seguidores sumó en TikTok./Especial

¿Quién ganó más seguidores en TikTok?

Karina Torres fue quien sumó más seguidores en números absolutos. Pasó de 2.4 a 2.9 millones en TikTok, por lo que ganó alrededor de 500 mil seguidores durante su estancia en la casa.

Sin embargo, Memo Schutz tuvo el crecimiento porcentual más grande. El conductor comenzó con apenas 12 mil seguidores y llegó a 405 mil, es decir, multiplicó su comunidad por más de 33.

Gema Garoa encabezó el crecimiento de seguidores en Instagram./@gema

Gema Garoa destacó en Instagram

En Instagram, Gema Garoa registró el mayor crecimiento entre los finalistas. La actriz pasó de 187 mil a 840 mil seguidores, lo que representa 653 mil nuevas cuentas.

Por su parte, Mariana Ochoa pasó de 859 mil a 944 mil seguidores en Instagram, mientras que Ese Pérez llegó a 1.9 millones después de comenzar con 1.5 millones.