Vocholandia en CDMX: ¿dónde está el lugar con más vochos del mundo?

En este rincón los vochos no son piezas de colección: todavía circulan como parte de la vida cotidiana

La historia del vocho en México está ligada a la movilidad de varias generaciones. El Volkswagen Tipo 1, conocido popularmente como “vocho”, se convirtió en uno de los automóviles más emblemáticos del país gracias a su precio accesible, su facilidad de reparación y su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades de transporte.

Podría interesarte Contra Coche bomba en Zacatecas: Harfuch revela que usaron 200 kilos de explosivos

De acuerdo con Volkswagen, México fue el país donde más unidades de este sedán se produjeron. El primer modelo fabricado en territorio nacional salió en octubre de 1967 y, durante décadas, el automóvil formó parte de las calles mexicanas. La producción llegó a su fin el 31 de julio de 2003, cuando la última unidad salió de la planta de Puebla.

Aunque el vocho dejó de fabricarse hace más de dos décadas, su presencia no desapareció. En la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, existe una zona conocida popularmente como Vocholandia, un lugar donde estos automóviles todavía forman parte del paisaje urbano y de las actividades diarias de sus habitantes.

Los vochos todavía son utilizados como medio de transporte en muchas zonas./Pixabay

¿Dónde está Vocholandia y por qué hay tantos vochos?

Vocholandia se encuentra en Cuautepec, Gustavo A. Madero, y su nombre no corresponde a un parque temático ni a un espacio dedicado exclusivamente a exhibir automóviles antiguos. El apodo surgió por la cantidad de vochos que circulan por las calles de esta zona.

A diferencia de otros sitios donde los Volkswagen Tipo 1 son conservados por coleccionistas, en Cuautepec los vochos continúan siendo vehículos de uso cotidiano. Los habitantes los utilizan para trasladarse y también como herramientas de trabajo, una práctica que ha permitido que estos automóviles permanezcan presentes en la comunidad.

Una de las características de la zona es su terreno con calles inclinadas, por lo que estos vehículos se han convertido en una alternativa de movilidad para algunos habitantes. Su bajo costo y la facilidad con la que pueden ser reparados también han contribuido a mantenerlos en circulación.

Los “vochotaxis” forman parte de la movilidad local de Cuautepec./especial

En Vocholandia incluso existen los llamados “vochotaxis”, vehículos adaptados para ofrecer servicio de transporte local. El término hace referencia precisamente al uso de los tradicionales escarabajos como taxis dentro de la comunidad.

¿Por qué el Volkswagen Tipo 1 se llama “vocho”?

El nombre original de este automóvil era Volkswagen Tipo 1, aunque en México terminó siendo conocido como vocho. Una de las principales teorías sobre el origen del apodo lo relaciona con la palabra francesa “boches”, utilizada durante las guerras mundiales para referirse de manera despectiva a los alemanes.

Cuando el automóvil llegó a México, sus habitantes comenzaron a utilizar una adaptación de aquel término para referirse al vehículo alemán. Con el paso del tiempo, “vocho” se convirtió en el nombre con el que millones de mexicanos identificaron al automóvil.

La planta de Puebla produjo más de 1.6 millones de vochos./Canva por Jacqueline Obregón

La relación entre México y este modelo también quedó marcada por la producción realizada en Puebla. La planta mexicana fabricó 1,691,542 unidades, y fue la instalación que produjo el modelo durante más tiempo a nivel mundial.