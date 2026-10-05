En México, los aeropuertos cuentan con mecanismos de vigilancia sanitaria para detectar riesgos epidemiológicos

La peste neumónica volvió a estar en el centro de la atención internacional después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en esta enfermedad en Irkutsk, Siberia. Aunque las autoridades rusas no han confirmado que el fallecimiento haya sido provocado por peste, el caso generó vigilancia internacional y llevó a Estados Unidos a seguir de cerca la situación.

Mientras tanto, en redes sociales circula un video atribuido a un pasajero ruso que muestra a personal sanitario dentro de un avión. En las imágenes se observan trabajadores con cubrebocas y termómetros infrarrojos, utilizados para revisar la temperatura de los pasajeros. El video ha comenzado a relacionarse con el temor por un posible brote de peste neumónica.

Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar por sí solas cuándo fueron grabadas, en qué aeropuerto ocurrió la revisión ni si los controles fueron aplicados específicamente por la peste. Por ello, el material debe presentarse como un video que muestra medidas sanitarias, pero no como una prueba de que exista un operativo internacional contra la enfermedad.

Los aeropuertos cuentan con vigilancia sanitaria./istock

¿Qué muestra el video sobre los controles en el avión?

En el video, un pasajero narra que las autoridades están realizando revisiones a las personas que se encuentran a bordo. La revisión de temperatura puede servir para detectar a personas que presentan fiebre, uno de los síntomas que pueden aparecer en diferentes enfermedades infecciosas. Sin embargo, tener fiebre no significa necesariamente que una persona tenga peste neumónica, por lo que una medición de temperatura no puede confirmar por sí sola una enfermedad.

¿Qué controles existen en los aeropuertos de México?

México cuenta con servicios de Sanidad Internacional, es decir, personal y mecanismos de salud encargados de detectar posibles riesgos de enfermedades entre las personas que entran o salen del país. Estas acciones forman parte del Reglamento Sanitario Internacional, un conjunto de reglas que permite a los países coordinarse cuando existe una enfermedad que podría propagarse entre distintas naciones.

México cuenta con servicios de Sanidad Internacional./especial

En los aeropuertos internacionales, las autoridades pueden realizar revisiones médicas a pasajeros que presenten síntomas o que puedan haber estado expuestos a una enfermedad contagiosa. Dependiendo del riesgo, también pueden solicitar información sobre el estado de salud de los viajeros, realizar una evaluación médica o tomar otras medidas para evitar la propagación de una enfermedad.

La peste está incluida entre las enfermedades sujetas a vigilancia sanitaria internacional. Esto significa que, si las autoridades detectan un caso sospechoso que represente un riesgo para otras personas, existen mecanismos para actuar en los puntos de entrada al país.

¿México ya activó un protocolo especial por el caso de Rusia?

Hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que México haya puesto en marcha un operativo extraordinario en sus aeropuertos debido al caso de Rusia. Lo que sí existe son mecanismos permanentes de vigilancia sanitaria en los aeropuertos internacionales. Estos pueden reforzarse cuando las autoridades identifican una amenaza que representa un riesgo para la población.

Por ello, aunque el video de los pasajeros revisados dentro de un avión puede generar preocupación, no debe interpretarse como una confirmación de que existe un brote internacional de peste neumónica.

México mantiene controles de salud para viajeros./istock

La situación en Rusia continúa bajo observación. Mientras las autoridades de ese país sostienen que no se ha confirmado la presencia de peste en el caso de la trabajadora fallecida, Estados Unidos informó que mantiene vigilancia sobre los reportes.