¿No habrá Jóvenes Construyendo el Futuro hasta 2027? Esto se sabe sobre los nuevos registros

El registro para nuevos participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro se reanudará en enero de 2027 / Gemini

El programa no fue cancelado; las nuevas vinculaciones permanecerán pausadas durante los últimos meses de 2026 y se retomarán en enero de 2027

Las nuevas inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro permanecerán pausadas durante los últimos meses de 2026 y se reanudarán en enero de 2027.

Claudia Sheinbaum explicó que la pausa en las inscripciones no significa la cancelación del programa / Gob Mx

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esto no significa que el programa haya sido cancelado, sino que prácticamente se cumplió con la meta establecida para este año.

“Ya no va a haber, de aquí a, a diciembre, ya no, o sea, ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre ya no va a haber nuevas inscripciones. Inicia nuevamente en enero”, señaló la mandataria.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, quienes pueden capacitarse durante un periodo de hasta 12 meses en un Centro de Trabajo.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar ni trabajar al momento de postularse.

Presentar identificación oficial vigente

Contar con CURP.

Proporcionar comprobante de domicilio.

Registrar un correo electrónico y número telefónico.

Seleccionar un Centro de Trabajo disponible para realizar la capacitación.

Los jóvenes que ya forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán continuar con su capacitación / Gob Mx

¿Cómo inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Aunque el registro para nuevos participantes está cerrado temporalmente, el proceso podrá realizarse cuando vuelva a abrirse la plataforma en enero de 2027.

El procedimiento consiste en:

Ingresar a la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. Crear una cuenta y proporcionar los datos personales solicitados. Completar el registro con la documentación requerida. Elegir un Centro de Trabajo de acuerdo con las opciones disponibles. Esperar la vinculación y el inicio de la capacitación.

¿Qué pasa con quienes ya están inscritos?

La pausa no significa que quienes ya forman parte del programa sean dados de baja. Los jóvenes que actualmente están vinculados pueden continuar con su capacitación conforme a las condiciones establecidas.

Para 2026, el programa contempla un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos, además de la cobertura del IMSS durante el periodo de capacitación.

El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan / Gob Mx

¿Cuándo volverá el registro?