Emma Coronel revela que sus hijas hablan con El Chapo Guzmán y asegura “ellas lo ven”

- Emma Coronel rechazó que sus hijas estén distanciadas de su padre y aseguró que mantienen un vínculo cercano./ RS

La esposa de Joaquín Guzmán Loera aseguró que sus gemelas mantienen una relación cercana con su padre, recluido en ADX Florence, aunque no explicó de qué manera se comunican

Emma Coronel sorprendió al hablar públicamente de la relación que mantienen sus hijas con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante una transmisión en vivo en Kick, la modelo aseguró que las gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe continúan en contacto con su padre y que el vínculo entre ellos sigue siendo cercano.

La revelación surgió mientras Coronel conversaba con sus seguidores sobre su vida personal. Uno de los usuarios le preguntó qué cosas la hacían feliz y, tras mencionar a sus hijas, el tema terminó llevándola a hablar de Guzmán Loera y de la dinámica familiar que mantienen pese a su encarcelamiento.

“Ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”, afirmó Coronel durante la transmisión.

Sin embargo, no detalló si actualmente ese contacto ocurre por medio de visitas, llamadas, correspondencia u otro mecanismo autorizado.

La declaración llamó la atención debido a las condiciones bajo las que permanece recluido El Chapo en ADX Florence, Colorado, una prisión federal de máxima seguridad. Documentos judiciales han dado cuenta de restricciones importantes para comunicarse con su familia, incluida la cancelación de llamadas telefónicas desde mayo de 2023.

¿Cómo mantienen contacto las hijas de Emma Coronel con El Chapo?

Coronel no explicó el mecanismo actual mediante el cual sus hijas tienen comunicación con Guzmán Loera, pero sí insistió en que existe un fuerte lazo entre ellos. La modelo rechazó la idea de que las menores estén distanciadas de su padre y aseguró que existe una historia familiar que el público desconoce.

Joaquín “El Chapo” Guzmán permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado./ RS

“Siempre va a haber una relación con el papá de mis hijas chat, siempre, siempre; es el papá de mis tesoros y ellas son muy apegadas a él, ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él", explicó.

Sus palabras contrastan con las limitaciones conocidas públicamente sobre las comunicaciones del exlíder del Cártel de Sinaloa. Entre 2020 y mayo de 2023, Guzmán tenía permitido realizar dos llamadas mensuales de 15 minutos, que debía distribuir entre algunos integrantes de su familia. Esos privilegios telefónicos fueron posteriormente suspendidos.

Las gemelas, nacidas en 2011, ya habían visitado a su padre después de su llegada a ADX Florence. De acuerdo con declaraciones previas de su abogada, Mariel Colón Miró, las menores acudieron a la prisión en diciembre de 2019 y pudieron verlo únicamente a través de un cristal, sin contacto físico.

El Chapo permanece bajo fuertes restricciones en ADX Florence

Joaquín Guzmán Loera fue detenido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, antes de ser extraditado a Estados Unidos. En julio de 2019 recibió una sentencia de cadena perpetua más 30 años luego de ser declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Las gemelas de Emma Coronel y El Chapo nacieron en 2011./ RS

Desde entonces permanece en ADX Florence, donde cumple su condena bajo un régimen de seguridad particularmente estricto. Su defensa ha señalado en distintas ocasiones las restricciones que enfrenta para mantener comunicación con familiares y abogados.

Durante su conversación en Kick, Coronel insistió en que el público no conoce todos los detalles sobre la relación familiar.