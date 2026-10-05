Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) se estrelló este lunes 5 de octubre en el estado de Ondo, al sur del país, mientras realizaba un vuelo entre Benín y Lagos.
De acuerdo con información proporcionada por el ministro nigeriano de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo, la aeronave tenía la matrícula NGR 931 y transportaba, según información preliminar, a 32 personas: 25 pasajeros y siete integrantes de la tripulación.
Avión perdió contacto durante el vuelo
Keyamo informó que el contacto con la aeronave se perdió alrededor de las 09:13 horas, tiempo local, cuando se encontraba en ruta hacia Lagos.
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El funcionario señaló que "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos".
Posteriormente, las autoridades confirmaron que el avión se había estrellado cerca de la base naval de Igbokoda, en el estado de Ondo, donde fueron localizados los restos de la aeronave.
Aeronave realizaba una “misión rutinaria”
La Fuerza Aérea de Nigeria confirmó que el aparato realizaba una "misión rutinaria" entre Benín y Lagos cuando ocurrió el accidente.
El director de Relaciones Públicas e Información de la NAF, el comodoro del aire Ehimen Ejodame, informó que se desplegaron equipos para atender la emergencia.
"Actualmente, se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de respuesta ante emergencias", señaló Ejodame.
El funcionario agregó: "La NAF está comprometida a garantizar el éxito de las labores de búsqueda y rescate en curso".
Continúa la búsqueda de las personas a bordo
Tras la localización de los restos, equipos de emergencia y autoridades militares mantienen las labores de búsqueda y rescate en la zona del accidente.
Hasta los reportes oficiales consultados, no se había confirmado el número de personas fallecidas o heridas, por lo que no es posible establecer todavía un saldo de víctimas. Las autoridades continúan trabajando para determinar las condiciones de las personas que viajaban en la aeronave.
La información disponible señala de manera preliminar que 25 pasajeros y siete integrantes de la tripulación se encontraban a bordo del avión al momento del accidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.