Avión militar se estrella en Nigeria con 32 personas a bordo; realizaba una “misión rutinaria”

El avión militar perdió contacto con los controladores aéreos durante su trayecto entre Benín y Lagos / Redes Sociales

La aeronave perdió contacto con los controladores aéreos mientras cubría la ruta entre Benín y Lagos; los restos ya fueron localizados y continúan las labores de búsqueda y rescate

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) se estrelló este lunes 5 de octubre en el estado de Ondo, al sur del país, mientras realizaba un vuelo entre Benín y Lagos.

Los restos de la aeronave fueron localizados cerca de la base naval de Igbokoda, en Nigeria / EFE

De acuerdo con información proporcionada por el ministro nigeriano de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo, la aeronave tenía la matrícula NGR 931 y transportaba, según información preliminar, a 32 personas: 25 pasajeros y siete integrantes de la tripulación.

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Avión perdió contacto durante el vuelo

Keyamo informó que el contacto con la aeronave se perdió alrededor de las 09:13 horas, tiempo local, cuando se encontraba en ruta hacia Lagos.

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El funcionario señaló que "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos".

Posteriormente, las autoridades confirmaron que el avión se había estrellado cerca de la base naval de Igbokoda, en el estado de Ondo, donde fueron localizados los restos de la aeronave.

Equipos de emergencia participan en las labores de búsqueda y rescate tras el accidente aéreo / Redes Sociales

Aeronave realizaba una “misión rutinaria”

La Fuerza Aérea de Nigeria confirmó que el aparato realizaba una "misión rutinaria" entre Benín y Lagos cuando ocurrió el accidente.

El director de Relaciones Públicas e Información de la NAF, el comodoro del aire Ehimen Ejodame, informó que se desplegaron equipos para atender la emergencia.

"Actualmente, se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de respuesta ante emergencias", señaló Ejodame.

El funcionario agregó: "La NAF está comprometida a garantizar el éxito de las labores de búsqueda y rescate en curso".

La aeronave transportaba, de manera preliminar, a 25 pasajeros y siete integrantes de la tripulación / Redes Sociales

Continúa la búsqueda de las personas a bordo

Tras la localización de los restos, equipos de emergencia y autoridades militares mantienen las labores de búsqueda y rescate en la zona del accidente.

Hasta los reportes oficiales consultados, no se había confirmado el número de personas fallecidas o heridas, por lo que no es posible establecer todavía un saldo de víctimas. Las autoridades continúan trabajando para determinar las condiciones de las personas que viajaban en la aeronave.