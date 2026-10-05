La muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste encendió las alertas sanitarias en Siberia; personas que estuvieron en contacto con ella permanecen en observación

Un grave accidente ha estallado una alerta sanitaria en la región de Irkutsk, en Siberia, después de la muerte de Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipestosa de Irkutsk. La joven desarrolló una neumonía grave y murió durante la noche del 1 al 2 de octubre.

Rusia mantiene vigilancia por posible caso de peste neumónica / Redes Sociales

Según los reportes difundidos por medios locales, Shipilova habría tenido contacto con el agente causante de la peste neumónica después de que un tubo de ensayo se rompiera durante su trabajo en el laboratorio. Sin embargo, está versión aún no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias rusas, que señalan que la mujer padeció una neumonía de origen desconocido.

Medidas sanitarias en la región

Tras su muerte, las autoridades activaron medidas de prevención y localizaron a las personas que pudieron haber tenido contacto con ella. Cerca de 200 individuos fueron sometidos a vigilancia médica y algunos centros hospitalarios de la zona fueron puestos bajo medidas especiales para evitar una posible propagación.

Autoridades rusas monitorean a personas que tuvieron contacto con la fallecida / Especial

Asimismo, las dependencias mantienen vigilancia en la zona mientras concluyen las evaluaciones biológicas dentro de la institución científica.

Los peligros de la peste neumónica

La preocupación que se ha generado en las últimas horas se debe a que la peste neumónica es una de las formas más graves de la enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de la peste bubónica, puede transmitirse de una persona a otra mediante partículas respiratorias, especialmente cuando existe contacto cercano con un paciente infectado.