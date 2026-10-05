El SAT mantiene sanciones para quienes no habiliten este canal de comunicación o no actualicen correctamente sus medios de contacto

El Buzón Tributario del SAT es una de las obligaciones fiscales para determinados contribuyentes y no cumplir con su habilitación puede derivar en una multa de hasta 11 mil 540 pesos. Por ello, quienes todavía no cuentan con este servicio deben revisar si están obligados y cuál es el plazo vigente para evitar una sanción.

El Buzón Tributario funciona como un canal de comunicación entre el Servicio de Administración Tributaria y los contribuyentes. A través de esta herramienta se pueden recibir notificaciones de actos administrativos y mensajes de interés relacionados con las obligaciones fiscales.

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La obligación no aplica de la misma manera para todas las personas inscritas ante el SAT. Existen contribuyentes que deben habilitarlo y otros para quienes su uso es opcional, dependiendo de su situación fiscal y de las actividades registradas ante la autoridad.

No habilitar el Buzón Tributario puede generar una multa./Canva por Jacqueline Obregón

¿Hasta cuándo se puede activar el Buzón Tributario del SAT?

La multa por no habilitar el Buzón Tributario o por no registrar y actualizar correctamente los medios de contacto está contemplada en las disposiciones fiscales vigentes. Para 2026, el monto de la sanción se ubica entre 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos, de acuerdo con la información citada en la nota.

Aunque el tema ha generado preocupación por una supuesta fecha límite durante octubre, el plazo para la aplicación de estas sanciones fue aplazado hasta antes del 1 de enero de 2027. Por ello, los contribuyentes que todavía no han habilitado el Buzón cuentan con ese periodo para realizar el trámite correspondiente.

La obligación también contempla a quienes no mantengan actualizados sus medios de contacto, por lo que no basta con ingresar al Buzón si los datos registrados ante el SAT son incorrectos o están desactualizados. El objetivo de esta herramienta es facilitar la comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. Por medio de este canal, el SAT puede enviar notificaciones y mensajes relacionados con trámites, obligaciones y procedimientos fiscales.

Algunos contribuyentes tienen la obligación de activar el Buzón Tributarioa/@SATMX

¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario y quiénes están exentos?

De acuerdo con la información citada en la nota, deben habilitar el Buzón Tributario los contribuyentes que hayan emitido CFDI de ingresos o recibido CFDI de nómina durante los últimos 12 meses.

Esto significa que las personas que realizan actividades económicas o que han tenido operaciones fiscales durante ese periodo deben revisar su situación para determinar si están obligadas a contar con el servicio habilitado.

En cambio, existen contribuyentes para quienes la habilitación es opcional. Entre ellos se encuentran las personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o que tienen sus actividades suspendidas ante el RFC.

También las personas morales con suspensión de actividades pueden habilitar el Buzón Tributario de manera opcional, según la información atribuida al SAT.