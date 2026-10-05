Ese Pérez queda fuera de LCDLFM; su amigo DESTROZA una pantalla a golpes tras eliminación

Ese Pérez terminó en el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026./Canva por Jacqueline Obregón

La eliminación del influencer provocó una fuerte reacción entre sus seguidores y amigos

La eliminación de Jesús Pérez Bravo, conocido como Ese Pérez, de La Casa de los Famosos México 2026 provocó una inesperada reacción entre sus amigos y seguidores. El influencer terminó en el cuarto lugar del reality show, por debajo de Mariana Ochoa, quien se coronó como ganadora; Karina Torres quedó en tercer lugar y Memo Schutz ocupó el segundo puesto.

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después de conocerse el resultado. Gerardo Acuña Capetillo, conocido como El Gerry y amigo de Ese Pérez, compartió en Instagram un video en el que aparece reaccionando a la eliminación mientras observaba la final del programa.

En las imágenes, el hombre expresó su molestia por el resultado y golpeó hasta destrozar la pantalla del televisor en el que seguía la transmisión. Su reacción ocurrió mientras cuestionaba que Memo Schutz hubiera recibido más apoyo que Ese Pérez durante la votación final.

¿Por qué el amigo de Ese Pérez golpeó una pantalla?

En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, El Gerry cuestionó el resultado y aseguró que no entendía cómo Memo Schutz había obtenido más apoyo que Ese Pérez. También señaló que, desde su perspectiva, el crecimiento de seguidores del comentarista no correspondía con la posición que alcanzó en la competencia.

“¿Cómo va a tener más apoyo Memo si ni subió de seguidores?”, expresó El Gerry durante su reacción, además de lanzar críticas contra la producción del reality y señalar un supuesto fraude en la votación. Después de golpear la pantalla, el amigo de Ese Pérez se trasladó hacia el otro extremo del autobús en el que se encontraba y continuó con sus críticas. Entre sus señalamientos, afirmó que el programa habría utilizado a su amigo para incrementar el rating.

Las declaraciones se dieron en medio de la conversación que generó el resultado final de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, los señalamientos de fraude corresponden a las opiniones expresadas por los involucrados y no constituyen una confirmación de irregularidades en la votación.

¿Qué dijo Eduin Caz sobre la eliminación de Ese Pérez? La reacción de El Gerry también recibió comentarios de figuras cercanas a Ese Pérez. Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme y amigo del influencer, reaccionó al video viral mediante un comentario en Instagram. “PTM. Ando igual que tú”, escribió el cantante, en referencia a la molestia expresada por El Gerry tras conocer los resultados de la final.

Eduin Caz también había cuestionado el resultado de la competencia. Por su parte, Wendy Guevara señaló que Karina Torres habría quedado a menos de 100 mil votos de Memo Schutz, de acuerdo con lo que expresó en redes sociales.

Más allá de las reacciones, los números de seguidores muestran que la participación en el reality representó un crecimiento importante para varios de sus integrantes. Ese Pérez comenzó la temporada con 1.5 millones de seguidores en Instagram y terminó con 1.9 millones, un aumento aproximado de 400 mil seguidores. En TikTok, el influencer pasó de 5.1 millones a 5.4 millones de seguidores, con un incremento aproximado de 300 mil usuarios durante su participación en el programa.

Memo Schutz también registró un crecimiento considerable. En Instagram pasó de 50 mil 500 seguidores a 456 mil, lo que representa un aumento de 405 mil 500 seguidores. En TikTok, su comunidad creció de 12 mil 400 a 405 mil 600 seguidores, con 393 mil 200 nuevos seguidores.

Estos incrementos fueron utilizados por los seguidores y amigos de Ese Pérez para discutir los resultados de la votación. Sin embargo, el número de seguidores en redes sociales no equivale necesariamente a la cantidad de votos obtenidos en un reality show, por lo que las cifras por sí solas no permiten determinar cómo se distribuyeron los votos de la final.