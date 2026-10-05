Seguro para casa: ¿qué cubre y qué no? Profeco explica coberturas y precios

Un seguro de vivienda puede proteger contra incendios, robos y fenómenos naturales, pero existen límites y exclusiones que debes conocer antes de contratar

Contratar un seguro para casa habitación puede ayudar a proteger una vivienda y sus pertenencias ante distintos riesgos. Sin embargo, no todas las pólizas ofrecen las mismas condiciones, ya que las coberturas, límites, costos y exclusiones dependen de la compañía y del plan contratado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó en la Revista del Consumidor información sobre las principales coberturas de estos seguros y realizó un comparativo de precios entre algunas instituciones financieras y aseguradoras.

Algunos seguros protegen muebles, electrodomésticos y otros bienes dentro del hogar./istock

¿Qué cubre un seguro para casa habitación?

Entre las coberturas más comunes se encuentra la protección de la vivienda ante incendios, rayos, explosiones, terremotos y erupciones volcánicas. También pueden incluirse diferentes fenómenos hidrometeorológicos, aunque las condiciones dependen de cada póliza.

Dentro de estos riesgos pueden encontrarse huracanes, tormentas, inundaciones, marejadas, nevadas y tiempos de mal clima. Algunas pólizas también contemplan daños relacionados con huelgas y vandalismo, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

El robo también puede formar parte de la cobertura. Dependiendo del seguro, la protección puede incluir muebles, electrodomésticos, dinero en efectivo, joyería y objetos de arte. Incluso existen pólizas que contemplan el robo de pertenencias fuera del domicilio.

Sin embargo, esto no significa que cualquier objeto de valor esté protegido automáticamente. Profeco señala que los seguros estándar no siempre cubren artículos de alto valor, como joyas, obras de arte u objetos de colección. Por ello, es necesario revisar las condiciones específicas antes de contratar.

Terremotos, incendios e inundaciones pueden estar incluidos dependiendo./istock

¿Qué otros servicios puede incluir el seguro?

Además de la protección principal de la vivienda y sus contenidos, algunas pólizas ofrecen coberturas adicionales para equipos electrónicos y electrodomésticos, así como protección por rompiento de cristales. También pueden incluirse servicios de asistencia legal, plomería, electricidad y cerrajería. Algunas opciones contemplan incluso servicios relacionados con mascotas y auxilio vial, aunque su disponibilidad depende del producto contratado.

¿Cuánto cuesta asegurar una casa?

Para realizar su comparativo, Profeco tomó como referencia una vivienda propia de 250 metros cuadrados ubicada en Naucalpan, Estado de México, con un valor de 4 millones de pesos. Los precios anuales fueron obtenidos mediante cotizadores en línea.

Profeco también comparó los costos anuales de distintas opciones para una vivienda./istock

Los costos registrados fueron: Banamex: 25 mil 919.04 pesos anuales.

BBVA Seguros: 17 mil 510.24 pesos anuales.

AXXA Estándar: 4 mil 911.07 pesos anuales.

AXXA: 7 mil 776.87 pesos anuales.

Las diferencias de precio también están relacionadas con los paquetes incluidos en cada opción. Por ejemplo, Banamex contempla protección contra incendio, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto y erupción volcánica, además de remoción de escombros, rotura de cristales, robo de contenidos, dinero en efectivo y responsabilidad civil.

En el caso de BBVA Seguros, la información de Profeco incluye coberturas por incendio, cristales, responsabilidad civil, terremoto, erupción volcánica, robo, daños por agua, equipo electrónico y línea blanca. También contempla diferentes asistencias para el hogar, servicios médicos y mascotas.

Las opciones de AXXA consideradas en el comparativo incluyen daños al edificio y sus contenidos, remoción de escombros, gastos extraordinarios o pérdida de renta, rotura de cristales, responsabilidad civil, robo dentro y fuera del hogar, dinero y valores, además de servicios de asistencia.

Revisar deducibles, exclusiones y límites es fundamental para elegir un seguro./especial

¿Qué recomienda Profeco antes de contratar un seguro para casa?

El precio de una póliza puede cambiar dependiendo de las características de la vivienda, las necesidades de la persona y las coberturas seleccionadas. Por ello, Profeco recomienda comparar distintas opciones antes de tomar una decisión. También es importante leer cuidadosamente la póliza para identificar exclusiones, deducibles, límites de cobertura y obligaciones del asegurado. Un precio más bajo no necesariamente significa que la protección sea equivalente a la de otra póliza más costosa.