Sandra Cuevas se va a Madrid a estudiar Periodismo y vuelve a apuntar a la Jefatura de Gobierno en 2030

La exalcaldesa de Cuauhtémoc anunció desde España que comenzará una nueva etapa académica en Comunicación y Periodismo, mientras mantiene abierta su aspiración política rumbo a 2030

Sandra Cuevas abrió una nueva etapa lejos de México. La exalcaldesa de Cuauhtémoc informó desde Madrid, España, que comenzó estudios en Comunicación y Periodismo, al tiempo que continuará trabajando en el crecimiento de su empresa SC Diamond Group.

El anuncio se suma a los cambios personales y profesionales que Cuevas ha realizado durante los últimos meses. Además de su faceta empresarial, la exfuncionaria mantiene abierta su intención de regresar a la política capitalina y buscar eventualmente la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

Esa aspiración no es nueva. A finales de septiembre, Cuevas declaró públicamente que trabaja en una estrategia con la mira puesta en competir por la capital dentro de cuatro años. Hasta ahora, sin embargo, no existe una candidatura formal ni se ha definido bajo qué partido o plataforma podría participar.

¿Sandra Cuevas buscará gobernar la CDMX en 2030?

La propia exalcaldesa ha colocado 2030 como su siguiente gran objetivo político. Su discurso reciente ha girado alrededor de la posibilidad de regresar a la vida pública después de haber gobernado Cuauhtémoc entre 2021 y 2024.

Su paso por Madrid aparece ahora como parte de una etapa de preparación personal. Además de iniciar estudios relacionados con la comunicación, Cuevas señaló que pretende aprovechar su estancia para fortalecer su actividad empresarial, con lo que combina por ahora tres frentes: formación académica, negocios y construcción de un proyecto político a largo plazo.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc estudiará Comunicación y Periodismo./ Captura de pantalla

Aunque ha expresado públicamente su intención de competir por la Jefatura de Gobierno, el proceso electoral de 2030 todavía está lejos y no existen candidaturas definidas. Por ello, cualquier eventual participación dependerá de las reglas electorales, alianzas y decisiones partidistas que se tomen más adelante.

Las recientes operaciones de Sandra Cuevas

Antes de viajar a España, Sandra Cuevas también llamó la atención por una serie de intervenciones médicas y estéticas realizadas durante agosto y septiembre de 2026. Uno de los procedimientos que sí explicó públicamente fue una nueva operación de nariz, relacionada tanto con el resultado de una cirugía previa como con problemas para respirar.

También se reportó un procedimiento en el cuello y posteriormente la propia Cuevas confirmó un aumento de busto. Durante su recuperación apareció en redes sociales con férula nasal, vendajes y prendas de compresión mientras mostraba la evolución de los cambios físicos.

En distintos medios también circularon versiones sobre procedimientos en cintura, abdomen, brazos e incluso costillas. Sin embargo, no todos esos detalles fueron confirmados directamente por Cuevas, por lo que deben mantenerse como versiones y no como hechos plenamente acreditados.

Desde agosto, la exalcaldesa había adelantado que sus cambios no terminarían en el quirófano y que entre sus siguientes planes estaba estudiar una nueva carrera. Su llegada a Madrid concreta ahora esa parte de su proyecto personal.