Trabajadores del Edomex tardan más de dos horas en llegar a su empleo y gastan hasta 40% de su salario

El Estado de México registra la mayor proporción del país de personas que necesitan más de dos horas para llegar al trabajo

Llegar al trabajo puede convertirse en uno de los mayores gastos de tiempo y dinero para quienes viven en el Estado de México y se desplazan diariamente hacia otras zonas de la metrópoli. Los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI muestran que la entidad concentra el porcentaje más alto del país de trabajadores que tardan más de dos horas en llegar a su empleo.

En el Edomex, 7.02% de la población ocupada se encuentra en esta situación. La diferencia frente a otras entidades es considerable, ya que Hidalgo registra 3.35% y la Ciudad de México 3.14%, lo que coloca al territorio mexiquense como el principal punto de concentración de los trayectos laborales más largos.

El fenómeno se observa con mayor fuerza en municipios de la periferia. Ixtapaluca y Chimalhuacán concentran cerca de 50 mil personas cada uno que necesitan más de dos horas para llegar a su centro laboral. Después aparecen Ecatepec de Morelos, con alrededor de 37 mil, y Chalco, con aproximadamente 31 mil.

¿Cuántos trabajadores pasan más de dos horas para llegar a su empleo?

El problema no se limita al Valle de México. A nivel nacional, cerca de 1.4 millones de personas, equivalentes al 2.4% de la población ocupada, realizan recorridos superiores a dos horas para llegar al trabajo. En 2020, la proporción era de 2.3%, por lo que el porcentaje se mantiene prácticamente en el mismo nivel.

La movilidad diaria en el Valle de México representa una fuerte pérdida de tiempo y dinero para miles de familias./ Pixabay

Fuera del Estado de México también existen municipios con cifras elevadas. Tlajomulco de Zúñiga, en el área metropolitana de Guadalajara, concentra cerca de 30 mil personas con trayectos laborales de más de dos horas.

El impacto también se refleja en el gasto cotidiano. De acuerdo con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), los hogares ubicados en zonas periféricas pueden destinar hasta 40% de su ingreso familiar al transporte público, mientras que en áreas centrales de la Ciudad de México la proporción se encuentra entre 6% y 14%.

Reducir un minuto los traslados representaría miles de millones de pesos

La magnitud del problema puede observarse en los aproximadamente 34.5 millones de viajes diarios que se realizan en la Zona Metropolitana del Valle de México. Si cada uno de esos recorridos pudiera reducirse solamente un minuto, diariamente se recuperarían alrededor de 34.5 millones de minutos.

Esa cantidad equivale a aproximadamente 575 mil horas al día. Al trasladar el cálculo a unos 200 días laborales y tomar como referencia el PIB per cápita de la Ciudad de México y del Estado de México, el valor económico del tiempo recuperado rondaría los 4 mil 500 millones de pesos anuales.

Los recorridos pueden extenderse todavía más durante los periodos de mayor demanda. Para algunos trabajadores que se trasladan desde municipios periféricos hacia la capital, el tiempo total invertido en transporte puede alcanzar entre tres horas y media y cuatro horas al día, considerando los recorridos de ida y regreso.

La movilidad diaria en el Valle de México representa una fuerte pérdida de tiempo y dinero para miles de familias./ Pixabay