Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda pidieron verificar empresas y no entregar documentos sin confirmar la vacante

Buscar trabajo puede convertirse en una oportunidad, pero también en un riesgo si la oferta no es real. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lanzó una advertencia para que las personas verifiquen cuidadosamente cualquier vacante antes de entregar información personal, acudir a una entrevista o aceptar condiciones que no han podido confirmar.

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La recomendación surge debido a que algunas supuestas ofertas laborales pueden utilizarse como mecanismos de engaño para obtener información, dinero o incluso colocar a las personas en situaciones de riesgo. Por ello, las autoridades llaman a no dejarse llevar únicamente por salarios elevados, prestaciones atractivas o mensajes que aseguren una contratación inmediata.

Lanzan advertencia para que las personas verifiquen cualquier vacante antes de entregar información / Magnific

¿Cómo detectar una posible oferta de trabajo falsa?

Uno de los primeros pasos es confirmar que la empresa realmente existe. Antes de enviar documentos, datos bancarios o información personal, las autoridades recomiendan revisar sus canales oficiales, buscar referencias y verificar que los datos proporcionados por el supuesto reclutador coincidan con los de la compañía.

También es importante revisar comentarios y experiencias de otras personas. Una vacante puede parecer legítima porque utiliza logotipos, nombres conocidos o fotografías profesionales, pero eso no garantiza que realmente provenga de la empresa que dice representar.

Entre los principales focos rojos se encuentran aquellas propuestas con sueldos o prestaciones demasiado altos para el puesto ofrecido, especialmente cuando prácticamente no se solicitan requisitos o experiencia.

Uno de los primeros pasos es confirmar que la empresa realmente existe / Magnific

Nunca pagues dinero para obtener un empleo

Otra de las señales más claras es cuando el supuesto reclutador solicita un depósito por adelantado, sin importar la excusa utilizada. El dinero puede ser solicitado para supuestos exámenes médicos, uniformes, materiales, cursos, trámites administrativos, transporte o cualquier otro concepto relacionado con el proceso de contratación.

Las autoridades recomiendan detener el proceso cuando aparezca este tipo de exigencia y verificar directamente con la empresa si realmente existe esa vacante. Una contratación legítima no debería comenzar con una transferencia a una cuenta personal o con un pago que no pueda ser comprobado mediante los canales oficiales de la compañía.

Las autoridades recomiendan detener el proceso si te piden dinero / Magnific

¿Te contactaron únicamente por WhatsApp?

La forma en que se comunica el supuesto reclutador también puede proporcionar pistas. Las autoridades consideran como foco rojo que toda la comunicación se realice únicamente mediante aplicaciones de mensajería o correos electrónicos genéricos, sin utilizar cuentas corporativas ni ofrecer información comprobable de la empresa.

Un mensaje enviado por WhatsApp, Telegram o redes sociales no significa automáticamente que se trate de un fraude, pero sí debe motivar una revisión adicional cuando no existe ningún otro medio para confirmar la identidad del reclutador. Por ello, antes de continuar es recomendable buscar el sitio oficial de la compañía y comunicarse directamente con el área de recursos humanos.

No entregues documentos personales sin verificar

La Secretaría de Gobernación y la CNB también recomiendan evitar entregar documentos personales antes de haber confirmado que tanto la empresa como la vacante son reales. Identificaciones, comprobantes de domicilio, CURP, datos bancarios y otros documentos contienen información que podría ser utilizada de manera indebida si cae en manos equivocadas.

La recomendación es solicitar información clara sobre la empresa, puesto, condiciones laborales y persona responsable de la contratación antes de compartir documentación sensible. Confirmar previamente estos datos puede reducir el riesgo de entregar información a personas que únicamente utilizan una falsa vacante como pretexto.

Avisa a una persona de confianza antes de acudir a una entrevista

Si el proceso avanza hasta una entrevista presencial, las autoridades recomiendan informar a una persona de confianza sobre el lugar, horario y datos de la empresa. También puede ser útil compartir la ubicación y mantener comunicación antes y después de la cita.

La medida busca que otras personas conozcan dónde se encuentra quien acude a una entrevista y puedan reaccionar si ocurre una situación inesperada. Esta precaución resulta especialmente importante cuando se trata de una empresa desconocida o de una oferta obtenida únicamente mediante internet.

Evita entrevistas en lugares aislados o domicilios particulares

Otro de los principales focos rojos tiene que ver con el sitio elegido para realizar la entrevista. Las autoridades han recomendado no acudir a citas laborales en lugares inseguros, aislados, domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitados, especialmente cuando no existe una razón clara para que el proceso se realice ahí.

Lo más recomendable es que la entrevista ocurra dentro de las instalaciones oficiales de la empresa o mediante plataformas digitales verificables. Si la ubicación no coincide con la dirección de la compañía o el supuesto reclutador insiste en trasladar a la persona hacia otro lugar, lo mejor es detener el proceso.

¿Qué hacer si una oferta parece sospechosa?

La primera recomendación es no entregar información ni acudir a una cita hasta comprobar los datos. Si la vacante utiliza el nombre de una empresa conocida, se puede contactar directamente a la compañía mediante su página oficial para preguntar si realmente existe el proceso de contratación.

También es conveniente buscar el nombre del reclutador, correo electrónico, números telefónicos y cualquier otra información que permita comprobar si existe una relación real con la compañía. La Secretaría de Gobernación recordó que investigar y confirmar la información antes de aceptar una oferta puede ayudar a detectar situaciones de riesgo.

¿Dónde denunciar una situación sospechosa?

Si existe una situación de emergencia o una persona considera que se encuentra en peligro, la recomendación de las autoridades es comunicarse al 911. También se encuentra disponible el 089 para realizar denuncias anónimas.

Estos números pueden utilizarse cuando existan elementos que hagan pensar que una supuesta oferta laboral forma parte de alguna actividad delictiva o que una persona se encuentra en una situación de riesgo.

Señales de alerta en una oferta de empleo

Antes de aceptar una vacante, conviene revisar varias características que podrían indicar que algo no está bien: Sueldos o prestaciones exageradamente elevados para el trabajo ofrecido.

Solicitud de dinero por adelantado bajo cualquier pretexto.

Reclutadores que únicamente utilizan WhatsApp, redes sociales o correos genéricos .

Falta de información clara sobre la empresa.

Solicitud inmediata de documentos personales o datos bancarios .

Entrevistas programadas en domicilios particulares, hoteles o lugares aislados .

Presión para tomar una decisión rápidamente sin permitir verificar la información.