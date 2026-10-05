El programa aplicará este martes para vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8; la restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas

El Hoy No Circula aplicará de manera normal este martes 6 de octubre de 2026 en la Ciudad de México y distintos municipios del Estado de México, por lo que automovilistas deberán revisar el color de su engomado, terminación de placa y holograma antes de salir.

De acuerdo con el calendario vigente, este martes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma de verificación 1 o 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular y forma parte de las restricciones permanentes aplicadas durante la semana en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan este martes 6 de octubre?

La restricción corresponde a los automóviles con placas terminadas en 7 u 8, engomado rosa y holograma 1 o 2. Los conductores que tengan vehículos con holograma 00 o 0 pueden circular normalmente, siempre que no exista una disposición extraordinaria por contingencia ambiental.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas./ Pixabay

También están exentos, bajo las condiciones normales del programa, los vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado y automóviles utilizados por personas con discapacidad que cumplan con los requisitos correspondientes.

En el caso de vehículos foráneos que no cuenten con un holograma reconocido, pueden aplicarse restricciones adicionales. De lunes a viernes deben limitar su circulación entre las 5:00 y las 11:00 horas, además del día semanal que les corresponda conforme a la terminación de su placa.

En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula

En el Estado de México, el programa no sólo opera en los municipios conurbados del Valle de México. Desde julio de 2025 también se extendió a municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, con un calendario homologado al de la Ciudad de México.

Entre los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México donde aplica se encuentran Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Huixquilucan y Tecámac, entre otros.

En Toluca y Santiago Tianguistenco también aplican las restricciones de lunes a viernes de 5:00 a 22:00 horas, y desde el 1 de enero de 2026 ya pueden imponerse sanciones a quienes incumplan el programa.

Los autos con holograma 00 y 0 están exentos de la restricción ordinaria./ SSC