Mariana Ochoa recordó un comentario que le molestó durante su estancia en La Casa de los Famosos México./ Georgina Sánchez

Las finalistas volvieron a chocar durante una conferencia de prensa luego de revivir uno de los pleitos que marcó su convivencia dentro del reality

La rivalidad entre Mariana Ochoa y Gema Garoa volvió a quedar expuesta fuera de La Casa de los Famosos México. Durante la conferencia de prensa de los finalistas, celebrada este lunes 5 de octubre, ambas intercambiaron comentarios por un episodio que ya había generado tensión durante la competencia.

El momento comenzó cuando Mariana habló sobre algunas situaciones del encierro que seguían incomodándola. La cantante explicó que todavía no había podido revisar todo lo ocurrido fuera del programa, aunque ya tenía conocimiento de ciertos comentarios relacionados con su convivencia con Gema.

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“No nos han dado el celular, pero nos han dado ciertos comentarios. Hubo una palabra que internamente me molestó, que fue cuando hice mi posicionamiento con Gema”, dice Ochoa ante los presentes.

La respuesta de Gema llegó de inmediato. La actriz recordó que ya había ofrecido una disculpa por lo sucedido y sostuvo que dentro del reality todos participaron en dinámicas, bromas y enfrentamientos que podían generar molestias entre los habitantes.

“El que se sube, se pasea, aquí no hay víctimas”, respondió la actriz.

¿De dónde viene el conflicto entre Mariana Ochoa y Gema Garoa?

Las diferencias entre ambas ya eran visibles dentro de la casa. Uno de los episodios más claros ocurrió durante la dinámica de las etiquetas, donde Mariana calificó a Gema como “manipuladora”.

Gema Garoa respondió frente a los medios y defendió su postura sobre lo ocurrido dentro de la casa./ Georgina Sánchez

La exintegrante de OV7 argumentó en ese momento que percibía una actitud distinta de Gema dependiendo de si hablaban directamente o si la actriz se refería a ella con otros habitantes.

Gema respondió con la misma intensidad y calificó a Mariana como “muy hipócrita”, dejando claro que la relación entre ambas estaba lejos de ser cercana durante la recta final de la competencia.

La tensión continuó después de la final

El nuevo encontronazo ocurrió apenas un día después de que Mariana Ochoa se coronara como ganadora de la cuarta temporada y obtuviera el premio de 4 millones de pesos.

Memo Schutz terminó en el segundo lugar, Karina Torres ocupó la tercera posición, Ese Pérez quedó cuarto y Gema Garoa finalizó en el quinto sitio.