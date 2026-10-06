La actriz contó que sufrió vómitos y diarrea constantes que le provocaron deshidratación y requirieron atención médica

Victoria Ruffo reveló que recientemente enfrentó un complicado episodio de salud que terminó con una visita al hospital. La actriz explicó ante medios de comunicación que fue diagnosticada con norovirus, una infección que le provocó vómitos y diarrea intensos durante varios días.

La protagonista de telenovelas relató que la pérdida constante de líquidos hizo que su estado se complicara hasta presentar deshidratación, por lo que necesitó recibir atención médica. Aunque la actriz no especificó el día en que ingresó al hospital ni cuánto tiempo permaneció ahí, señaló que el episodio ya quedó atrás. Ruffo compartió detalles de lo ocurrido este 5 de octubre y explicó que los síntomas fueron especialmente fuertes. “Me dio un virus que se llama norovirus. Es el virus de la gripe del estómago”, contó al describir la infección que enfrentó.

La actriz sufrió vómitos y diarrea durante el episodio de salud./especial

¿Qué le pasó a Victoria Ruffo y por qué terminó hospitalizada?

La actriz explicó que los principales síntomas fueron vómitos y diarrea constantes, lo que provocó una importante pérdida de líquidos. Esta situación terminó afectando su estado general y fue la razón por la que tuvo que acudir al hospital.

“Me fue de la patada porque, además, entré al hospital con deshidratación”, relató Ruffo. Según explicó, los médicos le señalaron que estaba perdiendo más líquidos de los que lograba reponer mediante la ingesta.

La deshidratación ocurre cuando el organismo pierde más líquidos de los que recibe. En cuadros gastrointestinales con vómitos o diarrea frecuentes, esta pérdida puede aumentar rápidamente, por lo que es importante prestar atención a síntomas como sed intensa, boca seca, debilidad o disminución de la cantidad de orina. De acuerdo con lo relatado por la actriz, su experiencia comenzó como una infección gastrointestinal, pero la pérdida de líquidos hizo necesario que recibiera atención médica. Ruffo no informó públicamente sobre otras complicaciones derivadas del episodio.

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas?

El norovirus es un virus altamente contagioso que puede provocar gastroenteritis aguda, una infección que afecta principalmente al aparato digestivo. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus y, en muchos casos, desaparecen después de uno a tres días. Sin embargo, los vómitos y la diarrea pueden provocar una pérdida importante de líquidos y electrolitos, especialmente cuando son frecuentes.

La infección puede transmitirse por contacto con una persona contagiada, alimentos o agua contaminados y superficies donde se encuentre el virus. Por ello, las medidas de higiene son importantes para reducir el riesgo de contagio. Victoria Ruffo consideró que pudo haberse contagiado a través del contacto de sus manos con alguna superficie y posteriormente llevarlas a la boca. Ante esta posibilidad, aprovechó para recomendar lavarse las manos y mantener precauciones.

“Hay que lavarse las manos. Hay que seguir teniendo mucha precaución”, señaló la actriz al hablar sobre lo ocurrido.

El norovirus puede causar vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal./especial

¿Cuál es el estado de salud de Victoria Ruffo?

Hasta este 5 de octubre, Victoria Ruffo se encuentra mejor y ya retomó sus actividades profesionales. Reportes publicados este lunes señalan que la actriz continúa participando en la puesta en escena en la que trabaja. Ruffo no ha informado sobre nuevas complicaciones ni ha señalado que necesite nuevamente atención hospitalaria. Su relato indica que el episodio de salud quedó atrás, aunque la experiencia la llevó a hablar públicamente sobre los síntomas que enfrentó.