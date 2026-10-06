Licencia de conducir mexicana fuera del país: ¿dónde sirve y cuándo debes tramitar el PIC?

La licencia de conducir mexicana es reconocida en diferentes países, aunque las condiciones para utilizarla pueden variar según el destino / Pixabay

Antes de rentar un automóvil durante tus vacaciones, revisa si tu licencia mexicana es suficiente o si necesitarás un Permiso Internacional de Conducir

Si tienes planeado viajar al extranjero y quieres recorrer tu destino en automóvil, hay un documento que no debes olvidar: tu licencia de conducir. Aunque la licencia expedida en México es reconocida en diferentes países, no significa que sea válida bajo las mismas condiciones en todos los destinos.

Antes de conducir en otro país, es importante revisar si se requiere un Permiso Internacional de Conducir / Especial

La posibilidad de conducir dependerá de los acuerdos internacionales, las normas del país que visites e incluso de los requisitos establecidos por las empresas de renta de vehículos.

¿En qué países puedes manejar con licencia mexicana?

De acuerdo con la información publicada, las condiciones pueden variar dependiendo de la región:

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Estados Unidos y Canadá : puedes conducir con una licencia mexicana física y vigente, además de presentar tu pasaporte y la forma de entrada migratoria correspondiente. En Estados Unidos, algunas entidades pueden solicitar una traducción o el Permiso Internacional de Conducir.

Europa : en países de la Unión Europea, como España, los turistas pueden utilizar su licencia nacional durante los primeros 90 días de estancia. Sin embargo, en lugares como Italia, Alemania, Francia y Grecia pueden solicitar una traducción jurada o el Permiso Internacional si la licencia no está en el idioma oficial o en un formato estandarizado.

Asia y Oceanía: destinos como Japón, Corea del Sur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda requieren el Permiso Internacional de Conducir, según la información de la publicación.

En Estados Unidos y Canadá, los turistas pueden utilizar su licencia mexicana vigente, aunque algunas jurisdicciones pueden solicitar requisitos adicionales / Pixabay

La SRE también recomienda que antes de viajar se consulten las leyes de tránsito y los requisitos específicos del país que se visitará, ya que algunos destinos solicitan, además de la licencia vigente, un permiso internacional.

¿Qué es el Permiso Internacional de Conducir?

El Permiso Internacional de Conducir (PIC) funciona como un documento complementario a la licencia nacional y contiene información en varios idiomas para facilitar su identificación ante autoridades de tránsito.

La publicación señala que este documento puede utilizarse en más de 130 países y que en México es expedido por entidades automovilísticas como la Asociación Nacional Automovilística (ANA Automóvil Club A. C.) y la Asociación Mexicana Automovilística (AMA).

El Permiso Internacional de Conducir funciona como complemento de la licencia nacional y contiene información en diferentes idiomas / Especial

¿Qué necesitas para tramitarlo?

La información publicada indica que debes contar con:

Licencia de conducir mexicana vigente.

Pasaporte mexicano vigente.

Identificación oficial, como INE o Cédula Profesional.

Comprobante de domicilio en México con una antigüedad no mayor a tres meses.

Dos fotografías tamaño pasaporte.

El trámite puede realizarse en sedes de ANA o AMA en algunas ciudades del país. La publicación también señala que existe la posibilidad de solicitarlo a distancia mediante los portales de estas organizaciones y recibir el documento por mensajería.