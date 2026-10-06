Si tienes planeado viajar al extranjero y quieres recorrer tu destino en automóvil, hay un documento que no debes olvidar: tu licencia de conducir. Aunque la licencia expedida en México es reconocida en diferentes países, no significa que sea válida bajo las mismas condiciones en todos los destinos.
La posibilidad de conducir dependerá de los acuerdos internacionales, las normas del país que visites e incluso de los requisitos establecidos por las empresas de renta de vehículos.
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¿En qué países puedes manejar con licencia mexicana?
De acuerdo con la información publicada, las condiciones pueden variar dependiendo de la región:
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Estados Unidos y Canadá: puedes conducir con una licencia mexicana física y vigente, además de presentar tu pasaporte y la forma de entrada migratoria correspondiente. En Estados Unidos, algunas entidades pueden solicitar una traducción o el Permiso Internacional de Conducir.
Europa: en países de la Unión Europea, como España, los turistas pueden utilizar su licencia nacional durante los primeros 90 días de estancia. Sin embargo, en lugares como Italia, Alemania, Francia y Grecia pueden solicitar una traducción jurada o el Permiso Internacional si la licencia no está en el idioma oficial o en un formato estandarizado.
Asia y Oceanía: destinos como Japón, Corea del Sur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda requieren el Permiso Internacional de Conducir, según la información de la publicación.
La SRE también recomienda que antes de viajar se consulten las leyes de tránsito y los requisitos específicos del país que se visitará, ya que algunos destinos solicitan, además de la licencia vigente, un permiso internacional.
¿Qué es el Permiso Internacional de Conducir?
El Permiso Internacional de Conducir (PIC) funciona como un documento complementario a la licencia nacional y contiene información en varios idiomas para facilitar su identificación ante autoridades de tránsito.
La publicación señala que este documento puede utilizarse en más de 130 países y que en México es expedido por entidades automovilísticas como la Asociación Nacional Automovilística (ANA Automóvil Club A. C.) y la Asociación Mexicana Automovilística (AMA).
¿Qué necesitas para tramitarlo?
La información publicada indica que debes contar con:
Licencia de conducir mexicana vigente.
Pasaporte mexicano vigente.
Identificación oficial, como INE o Cédula Profesional.
Comprobante de domicilio en México con una antigüedad no mayor a tres meses.
Dos fotografías tamaño pasaporte.
El trámite puede realizarse en sedes de ANA o AMA en algunas ciudades del país. La publicación también señala que existe la posibilidad de solicitarlo a distancia mediante los portales de estas organizaciones y recibir el documento por mensajería.
Antes de viajar, lo recomendable es verificar las condiciones específicas del destino para evitar problemas al momento de conducir o rentar un automóvil.