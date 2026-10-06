¿Tienes esta moneda de 20 pesos? Podría valer hasta 10 mil por el Mundial 2026

La pieza forma parte de las monedas conmemorativas relacionadas con el Mundial 2026. / Banco de México

Una moneda conmemorativa de 20 pesos alusiva al Mundial 2026 ha llamado la atención entre coleccionistas por un supuesto detalle en su acuñación que podría incrementar su valor

La moneda de 20 pesos conmemorativa del Mundial 2026 se ha convertido en una pieza de interés para los coleccionistas, especialmente por una característica que algunos consideran una posible variante y que ha provocado que ejemplares sean ofertados hasta en 10 mil pesos.

Sin embargo, es importante señalar que Banxico no establece un valor de 10 mil pesos para esta moneda. Esa cantidad corresponde a una valuación u oferta dentro del mercado de coleccionismo y puede variar dependiendo de la pieza, su estado de conservación y las características que presente.

¿Qué tiene de especial la moneda de 20 pesos del Mundial 2026?

La pieza forma parte de las monedas conmemorativas relacionadas con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá

Uno de los elementos que ha despertado mayor interés entre los coleccionistas es la presencia de la marca de la Casa de Moneda de México, identificada con la letra “M” acompañada del símbolo de grado (M°).

De acuerdo con la información oficial sobre la moneda, esta marca forma parte de sus características de acuñación.

No obstante, en plataformas y publicaciones especializadas en numismática se ha señalado la existencia de ejemplares que aparentemente presentan diferencias en este detalle. Es precisamente esta supuesta variante la que ha generado ofertas de miles de pesos.

¿Una moneda de 20 pesos realmente puede valer 10 mil pesos?

Sí puede existir una pieza que sea ofertada en esa cantidad, pero esto no significa que todas las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 tengan un valor de 10 mil pesos.

En numismática, el precio de una moneda depende de diversos factores, entre ellos su rareza, estado de conservación, año de acuñación, errores o variantes de fabricación y demanda entre coleccionistas.

Por ello, encontrar una moneda conmemorativa de 20 pesos no significa automáticamente que pueda venderse por miles de pesos

Además, los precios publicados en sitios de compraventa representan cantidades solicitadas por vendedores y no necesariamente el precio final por el que una pieza se comercializa.

La moneda de 20 pesos conmemorativa del Mundial 2026 ha despertado el interés de coleccionistas. / Banco de México

¿Cómo identificar la moneda conmemorativa del Mundial 2026?

La moneda pertenece a la denominación de 20 pesos y forma parte de las piezas conmemorativas emitidas con motivo del Mundial de 2026.

Para determinar si un ejemplar tiene alguna característica que pueda hacerlo particularmente atractivo para los coleccionistas, es necesario revisar cuidadosamente sus elementos de acuñación.

En caso de encontrar una posible variante o error, lo recomendable es no modificar, limpiar ni pulir la moneda, ya que una intervención puede afectar su estado de conservación y, con ello, su posible valor numismático.