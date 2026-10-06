‘La Mansión VIP 2’ ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo comienza el reality de HotSpanish?

‘La Mansión VIP 2’ llegará este 8 de noviembre con una nueva temporada del reality de HotSpanish / Redes Sociales

El reality de encierro regresará a internet después del éxito de su primera edición. HotSpanish ya confirmó la fecha de estreno, aunque todavía mantiene en secreto quiénes serán los nuevos habitantes

Después de meses de expectativa, ‘La Mansión VIP’ regresará con una segunda temporada. HotSpanish confirmó que el reality volverá este 2026 y ya existe una fecha para el inicio de esta nueva edición.

HotSpanish confirmó el regreso de ‘La Mansión VIP’ mediante las redes sociales oficiales del programa / Redes Sociales

La producción compartió el anuncio a través de las cuentas oficiales de HotSpanish y La Mansión VIP, acompañado de imágenes de una propiedad durante la noche y el mensaje: “Se acabó el silencio. Estoy de vuelta”.

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¿Cuándo se estrena ‘La Mansión VIP 2’?

La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ llegará el próximo 8 de noviembre.

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La fecha fue confirmada mediante una publicación en Instagram de las cuentas oficiales del reality, donde se puede leer:

“La Mansión VIP 2 llega este 8 de noviembre. ¿Están listos para lo que viene?”

Por ahora, la producción no ha dado a conocer quiénes serán los participantes de esta nueva edición ni cuáles serán exactamente las dinámicas que enfrentarán durante el encierro.

¿Cómo fue la primera temporada de ‘La Mansión VIP’?

La primera edición del reality comenzó el 12 de abril de 2026 y reunió a 16 participantes, quienes permanecieron encerrados durante 30 días.

El proyecto de HotSpanish trasladó el concepto de los realities de convivencia a internet, permitiendo que el público siguiera las actividades de los habitantes mediante transmisiones en vivo.

Durante el programa hubo:

Retos.

Votaciones.

Eliminaciones.

Fiestas.

Conflictos entre los habitantes.

Convivencia durante las 24 horas.

La primera temporada de ‘La Mansión VIP’ reunió a 16 participantes durante 30 días de encierro / Redes Sociales

Una de las particularidades del formato fue que las transmisiones se realizaron a través de YouTube, lo que permitió al público observar en tiempo real lo que ocurría dentro de la mansión.

¿Quién ganó la primera temporada?

La primera edición terminó con Sol León como ganadora.

La influencer obtuvo un premio de 2 millones de pesos, luego de una final en la que también llegaron Katy Cardona y Maza Clan.

La decisión se determinó a partir del dinero recaudado mediante el Super Chat de YouTube, por lo que los seguidores tuvieron un papel importante en el resultado final.

Durante la transmisión, la final llegó a registrar cerca de 2 millones de espectadores al inicio y alcanzó 4 millones de visualizaciones simultáneas cuando se presentó al top tres.

¿Quiénes participarán en ‘La Mansión VIP 2’?

Por el momento, no se ha revelado la lista oficial de participantes.

La publicación con la que HotSpanish anunció el regreso del reality tampoco especificó quiénes serán los nuevos habitantes ni adelantó las dinámicas que tendrá esta segunda temporada.

La producción todavía no ha revelado quiénes serán los participantes de ‘La Mansión VIP 2’ / Especial

El creador de contenido ya había hablado sobre la posibilidad de continuar con el proyecto durante la final de la primera edición, por lo que el anuncio confirma finalmente el regreso del formato.

¿Dónde se podrá ver?

La primera temporada de ‘La Mansión VIP’ se transmitió de manera abierta por YouTube, con una cobertura que permitía seguir la convivencia de los participantes en tiempo real.

La segunda edición volverá a apostar por las transmisiones en internet, aunque todavía falta que se den a conocer los detalles sobre la forma en que se podrá seguir el contenido de esta nueva temporada.