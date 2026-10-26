¿Tienes tarjeta INAPAM? Estos son los requisitos para recibir aguinaldo en 2026

El INAPAM cuenta con un programa de Vinculación Productiva para personas de 60 años o más que buscan empleo./ RS

El aguinaldo puede formar parte de las prestaciones para adultos mayores que consiguen un empleo formal mediante Vinculación Productiva del INAPAM

Sí, algunas personas adultas mayores vinculadas mediante el INAPAM pueden recibir aguinaldo pero únicamente cuando consiguen un empleo formal que contemple prestaciones de ley. Tener la credencial del Instituto no significa que automáticamente se entregue este pago, ya que el beneficio depende del tipo de contratación y de las condiciones establecidas por la empresa.

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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores cuenta con el programa de Vinculación Productiva, mediante el cual personas de 60 años o más pueden acercarse a oportunidades laborales y actividades productivas acordes con su experiencia, capacidades e intereses.

A través de este esquema, el INAPAM funciona como enlace entre los adultos mayores y empresas interesadas en contratar personal. Algunas vacantes pueden incluir sueldo base, prestaciones de ley, aguinaldo y distintos tipos de jornada, aunque cada oferta tiene condiciones diferentes.

¿Qué adultos mayores pueden recibir aguinaldo con INAPAM?

La clave está en que exista una relación laboral formal. Cuando una persona adulta mayor es contratada por una empresa bajo un esquema que contempla prestaciones de ley, puede tener derecho al aguinaldo correspondiente, al igual que cualquier otro trabajador.

Esto significa que el aguinaldo no es un apoyo económico que entregue directamente el INAPAM. El pago corresponde al empleador y depende del contrato, la jornada y las condiciones laborales acordadas con la persona contratada.

El aguinaldo no se entrega automáticamente por tener credencial INAPAM; depende de contar con una relación laboral formal./ RS

También es importante diferenciar estas vacantes de otras actividades productivas o voluntarias que pueden estar relacionadas con el Instituto, ya que no todas implican una relación laboral ni generan las mismas prestaciones.

En cuanto al salario, no existe un sueldo único fijado por el INAPAM. Algunas oportunidades pueden ofrecer ingresos superiores a 8 mil pesos mensuales, pero esto depende del puesto, la empresa, la jornada y las responsabilidades de cada vacante.

Requisitos para entrar a Vinculación Productiva del INAPAM

Las personas interesadas deben tener 60 años o más y acudir a un módulo de Vinculación Productiva. Entre los documentos que se solicitan se encuentran la credencial INAPAM y la CURP.

Durante el proceso, personal del programa revisa el perfil del interesado para conocer su experiencia laboral, habilidades, intereses y disponibilidad. Con esa información se buscan opciones que puedan ajustarse mejor a sus características.

Si alguna vacante resulta adecuada, el INAPAM canaliza a la persona con la empresa correspondiente para continuar con una entrevista. La decisión final sobre la contratación, el sueldo, horario y prestaciones queda en manos del empleador.

Los adultos mayores interesados pueden acudir a los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM para conocer las vacantes disponibles./ RS