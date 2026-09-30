Las personas mayores de 60 años pueden aprovechar los beneficios permanentes de su credencial durante la temporada de ofertas

El Buen Fin 2026 se acerca y los adultos mayores que cuentan con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen una razón adicional para revisar cuidadosamente las promociones antes de realizar sus compras. Además de las rebajas que los establecimientos ofrecerán durante la campaña comercial, existen negocios que mantienen durante todo el año beneficios especiales para las personas mayores de 60 años, lo que abre la posibilidad de conseguir un ahorro adicional.

La clave, sin embargo, está en revisar las condiciones de cada establecimiento. Los beneficios de INAPAM no significan que automáticamente se pueda sumar el descuento permanente a cualquier promoción del Buen Fin. Cada comercio puede establecer restricciones o determinar si sus ofertas temporales son acumulables con otros descuentos, por lo que antes de realizar una compra será importante preguntar directamente en caja o atención al cliente.

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Existen negocios que mantienen durante todo el año beneficios especiales para las personas mayores / Especial

¿Se pueden combinar los descuentos INAPAM con el Buen Fin 2026?

Los adultos mayores pueden seguir utilizando durante el Buen Fin los beneficios correspondientes a los convenios vigentes de INAPAM. Estos incluyen establecimientos y prestadores de servicios de diferentes sectores, entre ellos alimentación, salud, transporte, vestido y hogar, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura.

El punto que deben considerar los consumidores es que la posibilidad de combinar un beneficio INAPAM con una promoción adicional dependerá del establecimiento y de los términos de la oferta. Por ejemplo, una tienda podría mantener el descuento para adultos mayores y permitir al mismo tiempo alguna promoción temporal, mientras que otra podría establecer que sus rebajas no son acumulables.

Los beneficios de INAPAM no significan que automáticamente se pueda sumar el descuento permanente / Especial

¿Cuándo será el Buen Fin 2026?

De acuerdo con la información proporcionada, El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, periodo en el que diferentes comercios ofrecerán promociones en productos y servicios.

Para los adultos mayores, estos días pueden representar una oportunidad para comparar las ofertas temporales con los beneficios que ya reciben habitualmente mediante su credencial INAPAM, especialmente cuando tengan planeada la compra de medicamentos, alimentos, artículos para el hogar o la contratación de algún servicio.

El objetivo no debe ser únicamente encontrar el porcentaje de descuento más alto, sino comprobar el precio final que se tendrá que pagar. Comparar previamente los precios también permite saber si la promoción representa realmente un ahorro frente al costo habitual del producto o servicio.

Los adultos mayores pueden seguir utilizando durante el Buen Fin los beneficios correspondientes a los convenios vigentes de INAPAM / Especial

¿Dónde consultar los establecimientos con descuento INAPAM?

Una de las herramientas más importantes antes de realizar las compras es el Directorio de Beneficios del INAPAM, donde pueden consultarse los establecimientos participantes y los convenios disponibles para personas mayores de 60 años.

La información puede revisarse por entidad federativa y por tipo de servicio, lo que permite identificar negocios cercanos que mantienen beneficios para quienes presentan su credencial vigente.

Dentro de estos convenios pueden encontrarse descuentos relacionados con alimentación, servicios médicos, farmacias, ópticas, transporte, cultura y otros productos y servicios. Los porcentajes y condiciones no son iguales en todos los establecimientos, por lo que resulta indispensable revisar cada caso antes de efectuar una compra.

¿Puede haber un “doble descuento” con INAPAM?

Sí puede existir un ahorro combinado cuando el comercio lo permita, pero no debe entenderse como un beneficio automático o general para todos los establecimientos participantes en el Buen Fin 2026.

Por ejemplo, si determinado negocio mantiene un descuento para personas con credencial INAPAM y durante el Buen Fin aplica una promoción adicional que permite combinarse con otros beneficios, el adulto mayor podría obtener un precio final más bajo. Lo mismo podría ocurrir con algunas bonificaciones bancarias o esquemas de meses sin intereses, siempre que sus términos y condiciones permitan utilizar ambos beneficios.