Delincuentes utilizan imágenes de visualización única para amenazar con denuncias y exigir dinero. Autoridades explican cómo evitar el fraude

Una nueva alerta de la Policía Cibernética de la Ciudad de México pone bajo la lupa las fotografías de visualización única de WhatsApp, una función que permite enviar imágenes que desaparecen después de abrirlas. Aunque esta herramienta fue diseñada para proteger la privacidad de los usuarios, delincuentes la están utilizando para cometer extorsiones mediante amenazas de supuestas denuncias legales. La advertencia fue difundida el sábado 24 de octubre de 2026 por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

El problema comienza cuando una persona recibe una fotografía de un número que no tiene registrado y decide abrirla por curiosidad. Lo que parecía un mensaje sin importancia termina convirtiéndose en una conversación intimidatoria, pues el remitente asegura que el contenido era privado y exige dinero para evitar supuestas consecuencias legales. De acuerdo con la Policía Cibernética, el objetivo de este engaño es provocar miedo y conseguir que la víctima pague sin verificar si las acusaciones tienen algún fundamento.

¿Cómo funciona la estafa de las fotos de WhatsApp?

Los responsables aprovechan que las imágenes de visualización única desaparecen después de ser abiertas para crear una situación de incertidumbre. Una vez que el destinatario revisa el archivo, comienzan los mensajes en los que se asegura que la fotografía fue enviada por equivocación o que la persona accedió a información que no debía conocer. Posteriormente aparecen las exigencias económicas acompañadas de amenazas de presentar una denuncia o difundir supuestos datos privados.

La situación puede complicarse cuando los delincuentes utilizan otros números telefónicos para hacerse pasar por abogados, familiares o autoridades, con la intención de dar credibilidad a sus acusaciones. De esta manera, buscan que la persona se sienta presionada y entregue dinero para terminar con el problema. La SSC advirtió que esta modalidad utiliza técnicas de manipulación psicológica para generar preocupación, culpa y urgencia entre quienes reciben los mensajes.

Sin embargo, hay algo que las autoridades consideran fundamental aclarar: abrir una fotografía de visualización única en WhatsApp no constituye un delito por sí mismo. Recibir una imagen no solicitada y observarla no significa que exista automáticamente una falta legal, aunque el remitente intente convencer de lo contrario. La corporación pidió no dejarse intimidar por estas acusaciones y recordar que las amenazas forman parte de la estrategia utilizada para obtener dinero.

Autoridades recomiendan no abrir fotografías sospechosas enviadas por números desconocidos en WhatsApp./ Pixabay

¿Qué hacer si recibes una foto sospechosa en WhatsApp?

La Policía Cibernética recomienda evitar abrir fotografías enviadas por contactos desconocidos, particularmente cuando llegan sin explicación. Si el archivo ya fue visualizado y comienzan los mensajes intimidatorios, lo primero es mantener la calma y no realizar depósitos ni transferencias. También es importante no compartir contraseñas, datos bancarios, direcciones o información personal, pues estos elementos podrían utilizarse para otros intentos de fraude.

Otra medida es conservar las pruebas de la conversación antes de bloquear al remitente. Las autoridades aconsejan guardar capturas de pantalla de las amenazas, registrar el número telefónico y reportar el contacto desde WhatsApp. Asimismo, recomiendan activar la verificación en dos pasos, revisar la configuración de privacidad y evitar continuar una conversación con personas que utilizan amenazas para exigir dinero.

Las personas que reciban este tipo de mensajes pueden comunicarse con la Policía Cibernética de la SSC CDMX al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx para solicitar orientación.