¿Buscas un amarre de amor? Alertan por estafa que puede costarte millones de pesos

Alertan por fraudes con amarres y limpias espirituales. / IA

El Consejo Ciudadano advirtió que estos engaños pueden escalar a amenazas y extorsiones; algunas víctimas han entregado hasta 8 millones de pesos

Los servicios esotéricos como los amarres de amor, las lecturas de tarot y las limpias espirituales pueden convertirse en una vía de fraude y extorsión. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre esta modalidad, en la que los responsables solicitan pagos adicionales y amenazan a quienes se niegan a entregar más dinero.

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Desde 2021, el organismo ha recibido mil 239 reportes relacionados con fraudes esotéricos, en los que algunas personas han entregado cantidades que van desde menos de mil pesos hasta 8 millones de pesos. De acuerdo con la institución, el engaño suele comenzar con una consulta de bajo costo y continúa con exigencias económicas cada vez mayores.

¿Cómo funcionan las estafas con amarres, tarot y limpias?

Quienes realizan estos fraudes se presentan como personas con supuestos poderes espirituales y ofrecen servicios para resolver problemas sentimentales o personales. Durante el primer contacto, escuchan las preocupaciones de sus posibles víctimas y generan confianza para convencerlas de contratar sus servicios.

El problema comienza cuando, después de recibir el primer pago, solicitan cantidades adicionales con el argumento de que el ritual se complicó o necesita procedimientos extra para conseguir el resultado prometido.

Cuando las personas se niegan a continuar pagando, pueden recibir amenazas relacionadas con supuestas maldiciones o daños físicos y espirituales contra ellas o sus familiares.

Según los datos difundidos por el Consejo Ciudadano, el 66% de los casos reportados se consumó, mientras que el 63% de las víctimas señaló haber recibido amenazas o sufrido extorsión.

Las estafas esotéricas pueden terminar en extorsión. / IA

¿En qué redes sociales se realizan estos fraudes?

Las plataformas digitales son uno de los principales medios de contacto entre quienes ofrecen estos servicios y las personas afectadas.

El Consejo Ciudadano reportó que Facebook concentra el 36% de los contactos relacionados con estos engaños. Le siguen las páginas web, con 18%; WhatsApp, con 12%, y TikTok, con 5%. Entre los servicios mencionados en los reportes destacan los siguientes: Amarres: 28%.

Lecturas de tarot: 13%.

Limpias espirituales: 10%.

Endulzamientos: 2%. En el 44% de los reportes, las personas afectadas no especificaron qué servicio habían solicitado.

Estas cifras corresponden a los casos recibidos por el organismo y no necesariamente representan la totalidad de los fraudes que ocurren en el país.

¿Cómo evitar caer en una estafa de servicios esotéricos?

Para prevenir estos engaños, el Consejo Ciudadano recomienda tomar precauciones antes de contratar cualquier servicio y desconfiar de las personas que garantizan resultados sobre situaciones que no pueden comprobar. Entre las principales recomendaciones se encuentran: Investigar la reputación y las referencias de quien ofrece el servicio.

Evitar pagos anticipados sin conocer con claridad qué se recibirá.

Establecer desde el principio el costo total y las condiciones del servicio.

Desconfiar de quienes exigen cantidades adicionales con el argumento de que el ritual necesita un refuerzo.

No proporcionar más información personal o familiar si comienzan las amenazas.

Interrumpir la comunicación si se presentan intimidaciones y no realizar nuevos pagos para evitar supuestas maldiciones. También es importante proteger los datos personales, las fotografías y los documentos de identificación que podrían utilizarse para presionar o intimidar a las víctimas.

Los engaños comienzan con consultas de bajo costo. / IA

¿Dónde denunciar un fraude o una extorsión?

Las personas que enfrenten un caso de fraude, amenazas o extorsión pueden comunicarse con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano, al número 55 5533 5533.

El servicio ofrece atención gratuita y confidencial, así como orientación jurídica y acompañamiento emocional.