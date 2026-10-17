Las llamadas de números desconocidos pueden representar un riesgo cuando se utilizan para obtener información personal o cometer fraudes. / iStock

Autoridades alertan sobre las estafas que utilizan inteligencia artificial para imitar voces y solicitar dinero o información confidencial

Las llamadas de números desconocidos pueden convertirse en una herramienta para cometer fraudes mediante inteligencia artificial (IA). Los delincuentes pueden utilizar grabaciones de voz para imitar a familiares, conocidos o personas del entorno laboral y engañar a sus víctimas con supuestas emergencias o solicitudes urgentes de dinero.

Ante esta modalidad, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han emitido recomendaciones para reducir los riesgos de suplantación de identidad y proteger la información personal.

¿Cómo funciona el fraude con inteligencia artificial para clonar voces?

La clonación de voz mediante IA utiliza herramientas tecnológicas capaces de analizar características del habla, como el tono, la entonación y la pronunciación, para generar audios que imitan la voz de una persona.

De acuerdo con la SSPC, los delincuentes pueden aprovechar grabaciones compartidas en redes sociales o plataformas digitales para reproducir una voz y hacerse pasar por alguien de confianza.

Una de las modalidades consiste en contactar a familiares o conocidos de la persona cuya voz fue imitada y solicitarles dinero bajo presión. Para conseguirlo, los estafadores pueden inventar situaciones como accidentes, robos u otras emergencias que buscan provocar una reacción inmediata. La urgencia de la petición y la aparente familiaridad de la voz son elementos que pueden dificultar la identificación del engaño. Por ello, las autoridades recomiendan verificar la identidad de quien llama antes de realizar transferencias o proporcionar información confidencial.

Los delincuentes pueden imitar voces para engañar a sus víctimas y solicitar dinero mediante llamadas telefónicas. / iStock

¿Qué hacer si recibes llamadas de números desconocidos?

La Guardia Nacional recomienda extremar precauciones ante llamadas sospechosas, especialmente cuando no hay respuesta al contestar o se reciben solicitudes inusuales.

Estas son algunas medidas para reducir el riesgo de ser víctima de un fraude: Verifica la identidad de quien llama: si un familiar te pide dinero por una emergencia, comunícate con él mediante otro número o canal de contacto.

No compartas información confidencial: evita proporcionar contraseñas, NIP, códigos de verificación o datos bancarios por teléfono.

Establece una palabra de seguridad: acuerda con familiares y personas cercanas una frase privada para comprobar su identidad en situaciones de emergencia.

Evita compartir audios personales públicamente: las grabaciones disponibles en redes sociales pueden ser utilizadas indebidamente para imitar una voz.

No actúes bajo presión: si la persona exige una transferencia inmediata o intenta asustarte, termina la llamada y verifica la información.

Activa la verificación en dos pasos: esta medida añade una capa de protección a tus cuentas digitales. La SSPC también recomienda mantener la calma y compartir información sobre esta modalidad de fraude con familiares y amigos para que puedan reconocer posibles intentos de engaño.

La clonación de voz con inteligencia artificial permite generar audios que imitan a familiares o personas conocidas. / iStock

¿Dónde denunciar un posible fraude telefónico?

La Guardia Nacional cuenta con el número 088 para reportar posibles delitos cibernéticos y recibir orientación. Además, si detectas movimientos bancarios que no reconoces, comunícate directamente con tu institución financiera mediante sus teléfonos o canales oficiales.